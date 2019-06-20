Україна за п’ять років інтегрується в європейський енергоринок, збільшить видобуток нафти і газу, - Зеленський



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Президент задекларував на найближчі п'ять років низку пріоритетних цілей у сфері посилення енергонезалежності країни

Президент України Володимир Зеленський задекларував на найближчі п'ять років низку пріоритетних цілей у сфері посилення енергонезалежності країни. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Йдеться, зокрема, про такі першочергові заходи, як інтеграція українського енергоринку з європейським (зокрема синхронізація електричних мереж), збільшення видобутку вуглеводнів, розвиток відновлюваних джерел енергії.

«За наступні п'ять років ми зробимо все необхідне, щоб стати по-справжньому енергетично незалежними: об'єднаємо наші електромережі з європейськими, інтегруємося в європейський енергоринок, збільшимо видобуток нафти і газу та створимо умови для розвитку альтернативних джерел енергії. Разом із програмою енергозбереження це зробить нашу економіку більш ефективною і дасть поштовх для розвитку України», - повідомив глава держави під час зустрічі з бізнес-спільнотою в Києві у четвер.

Зазначимо, що Україна планує до 2020 року вийти на самозабезпечення газом, це планується зробити за рахунок скорочення споживання палива і збільшення власного газовидобутку. Ключова роль у досягненні зазначеної мети відведена державної компанії «Укргазвидобування» (УГД). Компанія прийняла амбітну програму «20/20», що передбачає доведення рівня газовидобутку до 2020 року до 20 млрд куб. м.