Зеленський указав Раді, що їй робити наступного тижня

На нараді в Зеленського обговорили законопроекти на виконання його передвиборчої програми

Сьогодні, 10 березня, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася традиційна нарада з головою Верховної Ради, очільниками парламентських комітетів та іншими народними депутатами, а також з представниками Кабінету міністрів щодо обговорення розгляду в парламенті законопроектів на виконання передвиборчої програми глави держави. Про це повідомляє пресслужба президента

Зокрема, на пленарному тижні народні обранці розглянуть останній законопроект, який узаконить електронний паспорт у додатку «Дія».

«У нас буде найповніший перелік життєвих ситуацій, коли українці зможуть застосувати цифровий паспорт без паперового чи пластикового аналога. Ми прагнемо до того, щоб відбулася повна діджиталізація документів і послуг, ми маємо зробити державу у смартфоні», – зазначив Зеленський.

Також народні депутати розглянуть законопроекти щодо захисту боржників від колекторів, щодо реформування СБУ та євроінтеграційні ініціативи.

Крім того, на нараді обговорили необхідність напрацювання пакету законопроектів щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи та запуску Міністерства аграрної політики.

Як повідомлялося, 28 січня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №3196-д про реформу СБУ. Зокрема, у законопроєкті про реформу СБУ передбачено скорочення штату до 17 тисяч.

На думку очільника Служби безпеки України Івана Баканова, наразі скоротити штат відомства до 17 тисяч неможливо.