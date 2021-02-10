Реформа СБУ. Баканов виступає проти скорочення штату служби

Штат СБУ планують скоротити майже на 10 тисяч співробітників, а також планують ліквідувати медичне управління

На думку очільника Служби безпеки України Івана Баканова, наразі скоротити штаб відомства до 17 тисяч – неможливо. Однак саме такий пункт передбачений у реформі СБУ.

Скорочення штату передбачено у законопроєкті про реформу СБУ, який у першому читанні схвалив парламент.

Відповідно до ініціативи, штат відомства мають скоротити майже на 10 тисяч співробітників, а також планують ліквідувати медичне управління.

Глава Служби безпеки Баканов пропонує скорочувати персонал поетапно, пише РБК-Україна. Наприклад, за допомогою дострокового виходу військових на пенсію під час реформи і щорічне скорочення вакансій.

«Зменшити кількість співробітників до 17 тисяч протягом трьох років не є можливим», – наголосив Баканов.

Він додав, що необхідно враховувати фінансові труднощі і потребу зниження навантаження на державний бюджет.

Зазначимо, що ця реформа СБУ потрібна, аби Україна вступила до НАТО та Євросоюзу. Також згідно з новим законопроєктом, Служба безпеки України не буде займатися невластивими їй розслідуваннями економічних та корупційних злочинів.

Як повідомлялося, 28 січня Верховна Рада під час засідання ухвалила за основу законопроєкт №3196-д.

У законі розмежовано контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності СБУ, тому пропонується з Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів. Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

У документі прописані багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ.

Розширені можливості превентивних дій спецслужби щодо протидії розвідувально-підривній діяльності проти України.

Проєкт визначив механізми протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб, незаконних збройних формувань та терористичних організацій з використанням громадських організацій та політичних партій, а також засобів масової інформації.

Передбачається і ліквідація спеціальних підрозділів СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

При цьому суттєво обмежується правоохоронна функція Служби безпеки України. Поступово, до 2024 року, функцію досудового розслідування від СБУ передадуть до Державного бюро розслідувань.

У законі передбачене поетапне скорочення штатної чисельності служби до 10 тисяч співробітників, визначено нові стандарти соціальних гарантій співробітникам СБУ та їх грошового забезпечення. Збільшення останнього також відбуватиметься поетапно.

Прописана часткова демілітаризація Служби безпеки України з переходом на спеціальні звання.

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