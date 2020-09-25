Зеленський відреагував на авіакатастрофу під Чугуєвом



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В результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 20 осіб Фото: Юлія Вотчер

Зеленський доручив терміново створити урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на катастрофу військового літака Ан–26, який сьогодні, 25 вересня, увечері розбився під Чугуєвим.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram–каналі.

«Жахлива трагедія на Харківщині. Розбився літак Ан–26. На борту, крім екіпажу, були українські курсанти. Є загиблі та поранені. Станом на цю хвилину підтверджено 20 загиблих. Двох шукаємо. Двоє вижили. За попередніми даними, всього було 28 людей на борту. Просто немає слів. Катастрофа сталася, коли літак заходив на посадку на аеродром міста Чугуєва», – зазначив він.

Зеленський доручив терміново створити урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії.

«Відповідне доручення дав Прем'єр–міністру. На місці вже працює пошукова команда. Завтра буду на Харківщині», – наголосив Зеленський.

Раніше п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 20 осіб.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.