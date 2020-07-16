Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підтримку креативних індустрій



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Законопроєкт президента позначений як невідкладний

Законопроєкт передбачає податкові пільги для сфер культури, туризму і креативних індустрій

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону про податкові пільги для культури, туризму і креативних індустрій.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму і креативних індустрій». Законопроєкт передбачає податкові пільги для цих сфер.

Зазначається, що законопроєкт буде сприяти здешевленню виробництва і розповсюдження продукції у сфері культури, туризму і креативних індустрій.

«Це означає, що театральні вистави, концерти, виставки, кінофільми, екскурсії в україномовній версії стануть доступними як для виробників, так і для кінцевого споживача», - йдеться в повідомленні.

Проєкт закону передбачає:

звільнення від податку на прибуток підприємств та ПДФО культурних грантів, наданих для проектів та програм у сфері культури, туризму і в секторі креативних індустрій;

пільгову ставку ПДВ в розмірі 7% для більшої доступності театральних вистав та концертів, виступів художніх колективів, артистів, а також виставок, кінематографічних прем'єр, екскурсій у музеях та зоопарках, культурних заходів;

зниження до 7% ПДВ на розповсюдження та показ фільмів, адаптованих україномовної версії інклюзивної призначення, а також зі спеціальними українськими субтитрами;

з 2023 до 2025 року - тимчасове звільнення від ПДВ послуг з розповсюдження і показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України і адаптованих україномовної версії;

звільнення від ПДВ ввезення в Україну товарів, які є національної кінематографічної спадщини, і продовження до 2025 року звільнення від ПДВ операцій з постачання та виробництва національних фільмів

Нагадаємо, 13 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, а також туризму.

Також Міністерство культури і інформаційної політики спільно з міжнародними експертами сформувало дорожню карту, яка ляже в основу стратегії розвитку туризму і курортів України.