Бродвейські театри залишаться зачиненим щонайменше до кінця року



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Власники та продюсери театрів на Бродвеї повернуть гроші з придбані квитки на вистави, заплановані до 3 січня 2021 року

Шоу на Бродвеї припинилися 12 березня, станом на зараз це вже найтриваліший локдаун в історії театрів Бродвею

Бродвейські театри у Нью-Йорку залишаться зачиненими щонайменше до кінця 2020 року, поки «найоптимістичніші» дати відновлення шоу — навесні 2021 року.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на інформацію Бродвейської ліги, яка представляє інтереси левової частки театрів Бродвею.

Там оголосили, що власники та продюсери повернуть гроші з придбані квитки на вистави, заплановані до 3 січня. Тобто у 2020 році Бродвей свої двері глядачам вже не відкриє.

Через непередбачуваність епідемії коронавірусу в Лізі кажуть, що не можуть назвати дати точного відновлення роботи театрів. За попередніми прогнозами, це станеться на початку 2021-го.

Лідери театральної галузі зараз обговорюють з державними та медичними чиновниками те, в яких умовах мають працювати театри: скринінг, тестування, дезінфекцію, правила безпеки за межами сцени тощо.

«Я обережно оптимістична, враховуючи останню інформацію, яку ми отримуємо від вчених та медиків», — каже президентка Бродвейської ліги Шарлотта Сен-Мартен.

Водночас вона додала, що посилення епідемії у деяких частинах США змусили театральну галузь бути обережнішою.

«Розчарування відходить на другий план, коли йдеться про ризик для життя та здоров’я людей», — сказала Сен-Мартен.

Як нагадує видання, бродвейські шоу припинилися 12 березня, станом на зараз це вже найтриваліший локдаун в історії театрів Бродвею. На сьогодні найбільш ранньою попередньою датою відновлення показів є анонс спектаклю «Хвилини» Трейсі Леттс — його сподіваються зіграти 15 березня.

Шоу про Майкла Джексона MJ the Musical планують поставити 14 квітня, The Music Man з Х’ю Джекманом у головній ролі — 20 травня. Низка шоу також заплановані на весну 2021 року, але точних дат поки немає.

До слова, легендарний цирк «Дю Солей» (Cirque du Soleil) оголосив про банкрутство після трьох місяців відсутності шоу у зв’язку з пандемією коронавірусу. Також компанія скорочує 3500 своїх співробітників.

Також повідомлялося, що авіаконцерн Airbus оголосив про скорочення виробництва на 40%.