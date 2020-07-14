Ткаченко доповів Зеленському про дорожню карту для сфери туризму
Глава Мінкульту зазначив, що кожна область активно працює над ініціативою «Туристичні магніти»Міністерство культури і інформаційної політики спільно з міжнародними експертами сформувало дорожню карту, яка ляже в основу стратегії розвитку туризму і курортів України, — розробити її доручив президент Володимир Зеленський.
Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко на нараді під головуванням глави держави, повідомляє пресслужба Офісу президента.
«Стратегічними завданнями є впровадження системи туристської статистики, новий законопроект про туризм, який вже розроблений, вдосконалення системи управління галуззю, діджиталізація, створення реєстру суб'єктів туристичної діяльності», — сказав він.
Глава Мінкульту додав, що кожна область активно працює над ініціативою «Туристичні магніти».
«Зокрема — «Велике будівництво» самих «об'єктів тяжіння». Йдеться про музеї, театри, замки. Я думаю, що ця програма може не тільки об'єднати країну, а й служити, серед іншого, туристичній галузі», — підкреслив Ткаченко.
Він додав, що 12 червня була презентована промокампанія #МандруйУкраїною. Спільно з обласними державними адміністраціями ведеться робота по формуванню туристичних маршрутів в регіонах. Також триває робота над створенням багатомовного порталу Visit Ukraine.
Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд активно працює над питанням лібералізації візового режиму для туристів з Китаю і Індії. Президент підкреслив, що лібералізацію потрібно провести якомога швидше.