Зеленський ввів санкції проти 20 російських ЗМІ: заблокують Russia Today, ТАСС, Лента.ру

В Україні через санкції заблокують ряд російських ЗМІ

В Україні на три роки заборонена діяльність російського державного медіа-холдингу «Росія сьогодні»

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки компаній з Росії, серед яких безліч інтернет-видань. Зокрема, заборонена діяльність медіа-холдингу «Росія сьогодні».

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Під санкції потрапили юридичні особи, з якими пов'язані інтернет-видання «ТАСС», «Лента.ру», «Газета.ру», «Russia Today», «Украина.ру» і ряд інших інтернет-доменів.

Заборонена також на три роки діяльність в Україні російського державного медіа-холдингу «Росія сьогодні», в склад якого, серед інших, входить видання «РИА Новости».

Повний список доменів, які повинні заблокувати українські інтернет-провайдери: