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    Зеленський ввів санкції проти 20 російських ЗМІ: заблокують Russia Today, ТАСС, Лента.ру

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    В Україні через санкції заблокують ряд російських ЗМІ - Зеленський ввів санкції проти 20 російських ЗМІ: заблокують Russia Today, ТАСС, Лента.ру
    В Україні через санкції заблокують ряд російських ЗМІ

    В Україні на три роки заборонена діяльність російського державного медіа-холдингу «Росія сьогодні»

    Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки компаній з Росії, серед яких безліч інтернет-видань. Зокрема, заборонена діяльність медіа-холдингу «Росія сьогодні».

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

    Під санкції потрапили юридичні особи, з якими пов'язані інтернет-видання «ТАСС», «Лента.ру», «Газета.ру», «Russia Today», «Украина.ру» і ряд інших інтернет-доменів.

    Заборонена також на три роки діяльність в Україні російського державного медіа-холдингу «Росія сьогодні», в склад якого, серед інших, входить видання «РИА Новости».

    Повний список доменів, які повинні заблокувати українські інтернет-провайдери:

    • svpressa.ru
    • gazeta.ru
    • utro.ru
    • ruxpert.ru
    • voicesevas.ru
    • ukraina.ru
    • lenta.ru
    • smi2.ru
    • rt.com
    • jpgazeta.ru
    • asd.news
    • pikinform.ru
    • dnronlane.su
    • i-don.ru
    • rumedia24.com
    • dnr24.su
    • rmnews.ru
    • howto-news.info
    • novosti.icu
    • tass.ru.
    Нагадаємо, президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим.
    Теги: Росія ЗМІ РНБО санкції Володимир Зеленський президент
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