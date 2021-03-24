Зеленський ввів санкції проти 20 російських ЗМІ: заблокують Russia Today, ТАСС, Лента.ру
В Україні на три роки заборонена діяльність російського державного медіа-холдингу «Росія сьогодні»
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки компаній з Росії, серед яких безліч інтернет-видань. Зокрема, заборонена діяльність медіа-холдингу «Росія сьогодні».
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
Під санкції потрапили юридичні особи, з якими пов'язані інтернет-видання «ТАСС», «Лента.ру», «Газета.ру», «Russia Today», «Украина.ру» і ряд інших інтернет-доменів.
Заборонена також на три роки діяльність в Україні російського державного медіа-холдингу «Росія сьогодні», в склад якого, серед інших, входить видання «РИА Новости».
Повний список доменів, які повинні заблокувати українські інтернет-провайдери:
- svpressa.ru
- gazeta.ru
- utro.ru
- ruxpert.ru
- voicesevas.ru
- ukraina.ru
- lenta.ru
- smi2.ru
- rt.com
- jpgazeta.ru
- asd.news
- pikinform.ru
- dnronlane.su
- i-don.ru
- rumedia24.com
- dnr24.su
- rmnews.ru
- howto-news.info
- novosti.icu
- tass.ru.