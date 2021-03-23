Зеленський підписав нові санкції: у списку росіяни і французькі депутати

Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим

Президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим.

Про це повідомляє сайт Офісу президента України.

Серед тих, що потрапили під санкції ряд представників МВС Росії, уряду і Федеральних зборів. Серед компаній, які отримали, як і фізичні особи, санкції на три роки, інтернет-видання «ТАСС», Лента, Газета.ру, державний медіа-холдинг «Росія сьогодні», страхова компанія «Росгосстрах».

Під санкції потрапили громадяни Російської Федерації:

Горовий Олександр - перший заступник міністра внутрішніх справ Росії;

Казакова Валентина - начальник Головного управління МВС РФ з питань міграції;

Адзинов Кирило - начальник управління організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції МВС РФ;

Левченко Олег - начальник управління з питань міграції Головного управління МВС Російської Федерації по Ростовській області;

Гур'янова Анна - начальник відділу Управління Федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в місті Новошахтинськ;

Хлистів Володимир - начальник відділу з питань міграції Відділу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Неклиновского району Ростовської області;

Агарков Олег - начальник Головного управління МВС Росії по Ростовській області;

Башкін Олександр - заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Вуколов Всеволод - заступник міністра праці та соціального захисту Російської Федерації (раніше - керівник Федеральної служби Російської Федерації з праці та зайнятості, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики);

Зубів Ігор - статс-секретар - заступник міністра внутрішніх справ Російської Федерації, державний радник Російської Федерації 1 класу;

Карлін Олександр - заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Меньщиков Владислав Володимирович - керівник 1-ї Служби (Служби контррозвідки) Федеральної служби безпеки Російської Федерації, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики;

Людмила Нарусова - член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Рукавишникова Ірина Валеріївна - перший заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Цепкин Олег - член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

А також громадяни Франції: