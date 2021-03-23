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    Зеленський підписав нові санкції: у списку росіяни і французькі депутати

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    Володимир Зеленський підписав нові санкції - Зеленський підписав нові санкції: у списку росіяни і французькі депутати
    Володимир Зеленський підписав нові санкції

    Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим

    Президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим.

    Про це повідомляє сайт Офісу президента України.

    Серед тих, що потрапили під санкції ряд представників МВС Росії, уряду і Федеральних зборів. Серед компаній, які отримали, як і фізичні особи, санкції на три роки, інтернет-видання «ТАСС», Лента, Газета.ру, державний медіа-холдинг «Росія сьогодні», страхова компанія «Росгосстрах».

    Під санкції потрапили громадяни Російської Федерації:

    • Горовий Олександр - перший заступник міністра внутрішніх справ Росії;
    • Казакова Валентина - начальник Головного управління МВС РФ з питань міграції;
    • Адзинов Кирило - начальник управління організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції МВС РФ;
    • Левченко Олег - начальник управління з питань міграції Головного управління МВС Російської Федерації по Ростовській області;
    • Гур'янова Анна - начальник відділу Управління Федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в місті Новошахтинськ;
    • Хлистів Володимир - начальник відділу з питань міграції Відділу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Неклиновского району Ростовської області;
    • Агарков Олег - начальник Головного управління МВС Росії по Ростовській області;
    • Башкін Олександр - заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
    • Вуколов Всеволод - заступник міністра праці та соціального захисту Російської Федерації (раніше - керівник Федеральної служби Російської Федерації з праці та зайнятості, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики);
    • Зубів Ігор - статс-секретар - заступник міністра внутрішніх справ Російської Федерації, державний радник Російської Федерації 1 класу;
    • Карлін Олександр - заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
    • Меньщиков Владислав Володимирович - керівник 1-ї Служби (Служби контррозвідки) Федеральної служби безпеки Російської Федерації, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики;
    • Людмила Нарусова - член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
    • Рукавишникова Ірина Валеріївна - перший заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
    • Цепкин Олег - член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

    А також громадяни Франції:

    • Лакапель Жан-Лін - депутат Європейського парламенту, представник вкрай-правової політичної групи «Ідентичність і демократія»;
    • Олів'є Філіп - депутат Європейського парламенту, представник вкрай-правової політичної групи «Ідентичність і демократія»;
    • Віржіні Жорон - депутат Європейського парламенту, представник вкрай-правової політичної групи «Ідентичність і демократія».
    Теги: Крим Росія МВС РНБО санкції депутат Володимир Зеленський президент демократія
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