Зеленський підписав нові санкції: у списку росіяни і французькі депутати
Володимир Зеленський підписав нові санкції
Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим
Президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим.
Про це повідомляє сайт Офісу президента України.
Серед тих, що потрапили під санкції ряд представників МВС Росії, уряду і Федеральних зборів. Серед компаній, які отримали, як і фізичні особи, санкції на три роки, інтернет-видання «ТАСС», Лента, Газета.ру, державний медіа-холдинг «Росія сьогодні», страхова компанія «Росгосстрах».
Під санкції потрапили громадяни Російської Федерації:
- Горовий Олександр - перший заступник міністра внутрішніх справ Росії;
- Казакова Валентина - начальник Головного управління МВС РФ з питань міграції;
- Адзинов Кирило - начальник управління організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції МВС РФ;
- Левченко Олег - начальник управління з питань міграції Головного управління МВС Російської Федерації по Ростовській області;
- Гур'янова Анна - начальник відділу Управління Федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в місті Новошахтинськ;
- Хлистів Володимир - начальник відділу з питань міграції Відділу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Неклиновского району Ростовської області;
- Агарков Олег - начальник Головного управління МВС Росії по Ростовській області;
- Башкін Олександр - заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
- Вуколов Всеволод - заступник міністра праці та соціального захисту Російської Федерації (раніше - керівник Федеральної служби Російської Федерації з праці та зайнятості, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики);
- Зубів Ігор - статс-секретар - заступник міністра внутрішніх справ Російської Федерації, державний радник Російської Федерації 1 класу;
- Карлін Олександр - заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
- Меньщиков Владислав Володимирович - керівник 1-ї Служби (Служби контррозвідки) Федеральної служби безпеки Російської Федерації, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики;
- Людмила Нарусова - член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
- Рукавишникова Ірина Валеріївна - перший заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
- Цепкин Олег - член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
А також громадяни Франції:
- Лакапель Жан-Лін - депутат Європейського парламенту, представник вкрай-правової політичної групи «Ідентичність і демократія»;
- Олів'є Філіп - депутат Європейського парламенту, представник вкрай-правової політичної групи «Ідентичність і демократія»;
- Віржіні Жорон - депутат Європейського парламенту, представник вкрай-правової політичної групи «Ідентичність і демократія».