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    РНБО виключила з санкційних списків двох громадян РФ і одну компанію

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    РНБО виключила з санкційних списків двох громадян РФ і одну компанію - РНБО виключила з санкційних списків двох громадян РФ і одну компанію
    РНБО виключила з санкційних списків двох громадян РФ і одну компанію

    Зі списку фізичних осіб виключені громадяни РФ Олексій і Дмитро Миколайович Ананьєви

    Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 23 березня 2021 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)».

    Про це свідчить інформація на сайті голови держави.

    Документом внесено низку змін і доповнень до переліків осіб, щодо яких раніше були введені санкції.

    Так, зі списку фізичних осіб виключені громадяни РФ Олексій і Дмитро Миколайович Ананьєви.

    З переліку юридичних осіб, щодо яких введені обмежувальні заходи, виключено російське акціонерне товариство «Башкирська содова компанія».

    Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова.

    Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Теги: РНБО санкції президент
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