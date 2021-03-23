РНБО виключила з санкційних списків двох громадян РФ і одну компанію
Зі списку фізичних осіб виключені громадяни РФ Олексій і Дмитро Миколайович Ананьєви
Про це свідчить інформація на сайті голови держави.
Документом внесено низку змін і доповнень до переліків осіб, щодо яких раніше були введені санкції.
Так, зі списку фізичних осіб виключені громадяни РФ Олексій і Дмитро Миколайович Ананьєви.
З переліку юридичних осіб, щодо яких введені обмежувальні заходи, виключено російське акціонерне товариство «Башкирська содова компанія».
Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.