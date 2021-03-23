Зеленський офіційно повідомив, що у нього закінчилися повноваження президента: фото

Володимир Зеленський офіційно повідомив, що у нього закінчилися повноваження президента

Зеленський звільнив голову Кропивницької РДА в зв'язку з «закінченням терміну повноважень президента України».

Президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Алли Поліщук з посади голови Кропивницького районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Відповідне розпорядження було опубліковане на сайті Офісу президента.

У повідомленні говорилося, що Аллу Поліщук необхідно звільнити з посади глави Кропивницького районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв'язку з «закінченням терміну повноважень президента України».

Незабаром після публікації повідомлення було видалено з офіційного сайту президента.

Скрін розпорядження опублікував журналіст Денис Іванеско в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, у 2019 році пресслужба президента Володимира Зеленського назвала Торонто столицею Канади в звіті про візит Зеленського в цю країну.

Пізніше пресслужба Зеленського зробила помилку в назві країни, в яку здійснив візит Глава держави, назвавши Латвію Литвою.

У листопаді прессекретарка Зеленського Юлія Мендель назвала Литву Латвією, а згодом повідомила, що таким чином «потролити» користувачів Мережі.