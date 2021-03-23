  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський офіційно повідомив, що у нього закінчилися повноваження президента: фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Зеленський офіційно повідомив, що у нього закінчилися повноваження президента - Зеленський офіційно повідомив, що у нього закінчилися повноваження президента: фото
    Володимир Зеленський офіційно повідомив, що у нього закінчилися повноваження президента

    Зеленський звільнив голову Кропивницької РДА в зв'язку з «закінченням терміну повноважень президента України».

    Президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Алли Поліщук з посади голови Кропивницького районної державної адміністрації Кіровоградської області.

    Відповідне розпорядження було опубліковане на сайті Офісу президента.

    У повідомленні говорилося, що Аллу Поліщук необхідно звільнити з посади глави Кропивницького районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв'язку з «закінченням терміну повноважень президента України».

    Незабаром після публікації повідомлення було видалено з офіційного сайту президента.

    Скрін розпорядження опублікував журналіст Денис Іванеско в соцмережі Facebook.

    164155945_131558432242240_5720182745887683738_n

    Нагадаємо, у 2019 році пресслужба президента Володимира Зеленського назвала Торонто столицею Канади в звіті про візит Зеленського в цю країну.

    Пізніше пресслужба Зеленського зробила помилку в назві країни, в яку здійснив візит Глава держави, назвавши Латвію Литвою.

    У листопаді прессекретарка Зеленського Юлія Мендель назвала Литву Латвією, а згодом повідомила, що таким чином «потролити» користувачів Мережі.

    Теги: Володимир Зеленський Facebook президент журналіст звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies