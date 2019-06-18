Зеленський з дружиною зустрілися із президентом ФРН



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Фото: пресслужба президента України

Зеленські прибули до офіційної резиденції Бельве в Берліні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром у резиденції Бельве в Берліні.

Зазначається, що Зеленський із дружиною Оленою Зеленською прибув до офіційної резиденції президента Німеччини, де їх зустрів на ґанку Штайнмаєр із дружиною.

Президент України та його дружина залишили запис у книзі для відвідувачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом.

Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, а також провів переговори із канцлером Ангелою Меркель.

На брифінгу в Берліні Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.

Президент повідомив, що Україна у питанні якнайшвидшого звільнення військових моряків та інших українських політв'язнів у Росії розраховує на авторитет та міжнародний вплив Німеччини.

Джерело: Інтерфакс-Україна