Зеленський з дружиною зустрілися із президентом ФРН
Зеленські прибули до офіційної резиденції Бельве в Берліні
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром у резиденції Бельве в Берліні.
Зазначається, що Зеленський із дружиною Оленою Зеленською прибув до офіційної резиденції президента Німеччини, де їх зустрів на ґанку Штайнмаєр із дружиною.
Президент України та його дружина залишили запис у книзі для відвідувачів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом.
Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, а також провів переговори із канцлером Ангелою Меркель.
На брифінгу в Берліні Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.
Президент повідомив, що Україна у питанні якнайшвидшого звільнення військових моряків та інших українських політв'язнів у Росії розраховує на авторитет та міжнародний вплив Німеччини.
Джерело: Інтерфакс-Україна