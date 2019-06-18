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    Політика

    Зеленський з дружиною зустрілися із президентом ФРН

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    Зеленський з дружиною зустрілися із президентом ФРН
    Фото: пресслужба президента України

    Зеленські прибули до офіційної резиденції Бельве в Берліні

    Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром у резиденції Бельве в Берліні.

    Зазначається, що Зеленський із дружиною Оленою Зеленською прибув до офіційної резиденції президента Німеччини, де їх зустрів на ґанку Штайнмаєр із дружиною.

    Президент України та його дружина залишили запис у книзі для відвідувачів.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом.

    Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, а також провів переговори із канцлером Ангелою Меркель.

    На брифінгу в Берліні Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.

    Президент повідомив, що  Україна у питанні якнайшвидшого звільнення військових моряків та інших українських політв'язнів у Росії розраховує на авторитет та міжнародний вплив Німеччини.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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