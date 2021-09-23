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    Зеленський закликав оновити статут ООН

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    Зеленський виступив на Генасамблеї ООН - Зеленський закликав оновити статут ООН
    Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
    Фото з відкритих джерел

    Ураїна хоче оживити ООН, зазначив Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН закликав оновити статут організації. Трансляція велася на Facebook-сторінці Офісу президента.

    На його думку, світ провалив боротьбу з коронавірусом.

    «Ми хочемо оживити ООН. Для початку треба оновити статут. Це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів: кожен сам за себе. Тоді світу не довелося б визнавати, що він провалив іспит на єдність», — заявив Зеленський.

    Президент Володимир Зеленський, виступаючи на сесії Генасамблеї ООН, розповів про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.

    Теги: ООН статут Володимир Зеленський президент
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    Зеленський закликав оновити статут ООН