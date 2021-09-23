Зеленський в ООН розповів про обстріл авто Шефіра

Володимир Зеленський з трибуни ООН розповів про замах на Сергія Шефіра

Зеленський отримав звістку про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра о третій ночі за часом Нью-Йорка

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на сесії Генасамблеї ООН, розповів про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра. Трансляція велася на Facebook-сторінці Офісу президента.

За словами Зеленського, ніч перед його виступом була безсонною. Він зазначив, що отримав звістку про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра о третій ночі за часом Нью-Йорка.

«Для мене кожна ніч перед Генасамблеєю ООН – це безсонна ніч. У 2019 році – це хвилювання перед першим виступом. 2020-й був узагалі роком без сну для всього світу через Covid-19. А про минулу ніч я розповім детальніше», – сказав Зеленський.

Обстріл авто Шефіра він назвав ціною за зміни в Україні.

«Десятки дзвінків... 12 пострілів, три влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ. На щастя, Сергій живий і життю водія зараз нічого не загрожує. Але цей мій виступ буде не типовим для ООН. Хоча вірю – точно корисним для кожного з вас. Пора прокинутись. Без лестощів і лукавства я можу сказати – Україна зробила це давно. Відтоді не засинала», – заявив Зеленський.

Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Раніше сьогодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Нагадаємо, головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.