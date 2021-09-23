Зеленський виступив на 76-й сесії Генасамблеї ООН (відео)

Президент України піднімає тему протидії російській агресії

Президент України Володимир Зеленський виступає на 76-й сесії Генасамблеї ООН. Трансляція ведеться на Facebook-сторінці Офісу президента.

Зеленський піднімає тему протидії російській агресії та звільнення окупованих територій Донбасу та Криму.

Крім того, президент пропонує ООН долучитися до вирішення гуманітарних проблем населення регіонів, які постраждали від російської агресії.

Нагадаємо, Зеленський у межах участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем і передав йому список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

До слова, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.





