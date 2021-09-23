Зеленський закликав ООН допомогти звільнити українських полонених у РФ

Зеленський розповів про незаконне затримання Нарімана Джелялова

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Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН закликав допомогти звільнити українських полонених у Росії.

Зеленський розповів про незаконне затримання Нарімана Джелялова.

«На початку вересня в Криму був незаконно затриманий перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов. Росія звинувачує його в спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова і боротьби за свої права», – розповів президент.

Зеленський також назвав кількість українських в'язнів.

«Я дуже розраховую на підтримку кожного з вас у питанні звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях і території Російської Федерації», – заявив президент.

Раніше, окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Раніше його підозрювали в «пособництві».

Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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