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    Зеленський закликав ООН допомогти звільнити українських полонених у РФ

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    Зеленський закликав ООН допомогти звільнити українських полонених у РФ - Зеленський закликав ООН допомогти звільнити українських полонених у РФ
    Зеленський закликав ООН допомогти звільнити українських полонених у РФ
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський розповів про незаконне затримання Нарімана Джелялова

    Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН закликав допомогти звільнити українських полонених у Росії. Трансляція велася на Facebook-сторінці Офісу президента.

    Зеленський розповів про незаконне затримання Нарімана Джелялова.

    «На початку вересня в Криму був незаконно затриманий перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов. Росія звинувачує його в спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова і боротьби за свої права», – розповів президент.

    Зеленський також назвав кількість українських в'язнів.

    «Я дуже розраховую на підтримку кожного з вас у питанні звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях і території Російської Федерації», – заявив президент.

    Раніше, окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Раніше його підозрювали в «пособництві».

    Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

    Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

    4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

    Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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    Теги: окупанти Рефат Чубаров ООН президент
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    Зеленський закликав ООН допомогти звільнити українських полонених у РФ