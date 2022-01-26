Зеленський затвердив положення про контрактну службу в Держохороні
Президентський указ набуває чинності від дня його опублікування
«Відповідно до статті 2 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» постановляю затвердити Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України», – зазначається у його тексті.
При цьому указ також скасовує низку попередніх документів щодо особливостей служби в УД:
- указ Президента України від 19 жовтня 2007 року № 982 «Про Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;
- указ Президента України від 24 травня 2011 року № 598 «Про внесення змін до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;
- указ Президента України від 18 травня 2012 року № 335 «Про внесення зміни до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;
- указ Президента України від 25 червня 2013 року № 346 «Про внесення змін до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;
- указ Президента України від 7 листопада 2016 року № 490 «Про внесення змін до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;
- пункт 2 статті 1 указу Президента України від 3 вересня 2020 року № 372 «Про внесення змін до деяких указів Президента України».
Президентський указ набуває чинності від дня його опублікування.
Нагадаємо, завдання Управління державної охорони України законодавством України визначені наступні:
- здійснення державної охорони щодо органів державної влади України;
- забезпечення безпеки посадових осіб, визначених Законом, за місцем їх перебування як на території України, так і за її межами;
- забезпечення безпеки членів сімей посадових осіб, визначених Законом, які проживають разом з ними або супроводжують їх;
- запобігання протиправним посяганням на посадових осіб і членів їхніх сімей та об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, їх виявлення та припинення;
- охорони об'єктів, визначених Законом;
- забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів, призначених для визначених Законом посадових осіб.
Державна охорона здійснюється щодо будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, споруд і спеціальних транспортних засобів, що перебувають в їх користуванні, а також інших місць де перебувають особи, які охороняються відповідно до українського законодавства.
Державна охорона забезпечується щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, Першого заступника Голови Верховної Ради України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра закордонних справ України, Генерального прокурора України.
Забезпечення безпеки інших осіб визначаються Законом України та рішеннями президента України.