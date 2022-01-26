Зеленський затвердив положення про контрактну службу в Держохороні

Зеленський ухвалив положення про службу за контрактом в Управлінні держохорони

Президентський указ набуває чинності від дня його опублікування

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про проходження служби за контрактом в Управлінні державної охорони. Відповідний указ №33/2022 оприлюднений на офіційному сайті президента.

«Відповідно до статті 2 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» постановляю затвердити Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України», – зазначається у його тексті.

При цьому указ також скасовує низку попередніх документів щодо особливостей служби в УД:

указ Президента України від 19 жовтня 2007 року № 982 «Про Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;

указ Президента України від 24 травня 2011 року № 598 «Про внесення змін до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;

указ Президента України від 18 травня 2012 року № 335 «Про внесення зміни до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;

указ Президента України від 25 червня 2013 року № 346 «Про внесення змін до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;

указ Президента України від 7 листопада 2016 року № 490 «Про внесення змін до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;

пункт 2 статті 1 указу Президента України від 3 вересня 2020 року № 372 «Про внесення змін до деяких указів Президента України».

Президентський указ набуває чинності від дня його опублікування.

Нагадаємо, завдання Управління державної охорони України законодавством України визначені наступні:

здійснення державної охорони щодо органів державної влади України;

забезпечення безпеки посадових осіб, визначених Законом, за місцем їх перебування як на території України, так і за її межами;

забезпечення безпеки членів сімей посадових осіб, визначених Законом, які проживають разом з ними або супроводжують їх;

запобігання протиправним посяганням на посадових осіб і членів їхніх сімей та об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, їх виявлення та припинення;

охорони об'єктів, визначених Законом;

забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів, призначених для визначених Законом посадових осіб.