Тристороння контактна група провела перше засідання в 2022 році: про що домовилися

ТКГ домовилася про повернення до режиму «тиші» на сході України

Представник Путіна в ТКГ Борис Гризлов зазначив, що Росія підкреслює відданість Мінським Угодам в цілому

Сьогодні, 26 січня, відбулось перше в 2022 році засідання Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє пресслужба Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Під час засідання ТКГ представник Російської Федерації в ТКГ Борис Гризлов, відповідаючи на питання української сторони та коментуючи проект звернення депутатів КПРФ до президента Росії Володимира Путіна про визнання самопроголошених Донецькою та Луганською народних республік, зазначив, що це лише звернення 11 депутатів, навіть не фракції, а Російська Федерація підкреслює відданість Мінським Угодам в цілому.

У рамках політичної підгрупи продовжилась робота з відпрацювання її порядку денного.

За підсумками роботи Робочої групи з безпеки та ТКГ посол Кіннунен відзначив позитивний ефект досягнутий внаслідок підтвердження учасниками консультацій 22 грудня 2021 року рішучості у дотриманні заходів щодо посилення заходів Режиму припинення вогню (РПО) від 22.07.20. Завдяки цьому загальна кількість обстрілів зафіксована СММ ОБСЄ знизилася майже на 75%. Водночас не досягнуто повного припинення порушень РПВ, що призводить до втрат у ЗС України та руйнування цивільної інфраструктури.

У цьому зв’язку було продовжено консультацій щодо розроблення доповнень до домовленостей 22.07.20. Також приділено увагу необхідності практичної імплементації підсумків Паризького саміту в частині що стосується протимінної діяльності.

У рамках роботи підгрупи з гуманітарних питань Україна запропонувала 4 етапи процедури пошуку безвісти зниклих як на підконтрольній територій, так і на НКТУ.

Україна запропонувала відкриття КПВВ Щастя (дзеркальний на Луганськ), одна така пропозиція не була підтримана ОРЛО з посиланням на необхідність одночасного відкриття Щастя (на НКТУ - Луганськ) й Золоте (на НКТУ - Первомайське).

У рамках роботи підгрупи з соціально-економічних учасники проговорили додаткові варіанти виплати маломобільним особам, низку екологічних питань: забруднення води, додатковий візит інспекторів МАГАТЕ в ОРДО та активізації роботи групи експертів із затоплення шахт, також обговорили можливість опрацювання блоків питань відновлення соціально-економічних зв’язків після забезпечення сталого всеосяжного режиму припинення вогню.

Як відомо, президент Володимир Зеленський визначив, хто може офіційно коментувати зовнішню політику України. У цьому переліку президент, глава уряду та міністр закордонних справ.

Нагадаємо, Тристороння контактна група 22 грудня домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

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