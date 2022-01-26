Байден готовий ввести санкції проти Путіна

Байден може запровадити санкції проти Путіна

Байден наголосив, що Сполучені Штати Америки не мають наміру розміщувати американські війська, чи війська НАТО, в Україні

Американський президент Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну. Обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє CNN.

За словами кореспондента, Байден відповів «Так« на питання, чи розгляне він можливість введення санкцій персонально щодо самого Путіна, якщо Росія вирішить піти на вторгнення в Україну.

Президент США також вказав, що Росія не вдалась до деескалації військової присутності на кордонах України.

При цьому Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати Америки не мають наміру розміщувати американські війська, чи війська НАТО, в Україні.

.@kaitlancollins: "Would you ever see yourself personally sanctioning [Putin] if he did invade Ukraine?"@POTUS: "Yes." pic.twitter.com/JTbNukc6We — Mediaite (@Mediaite) January 25, 2022

Американські законодавці внесли до Конгресу та Сенату США вже цілу низку законопроектів, які передбачають введення санкцій щодо Росії у випадку нападу на Україну. Документи, зокрема, передбачають введення обмежень щодо російського президента.

Раніше Кулеба заявив, що Україна з Німеччиною увійшли у момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави.

Також міністр закордонних справ пояснив, чому іноземні посольства оголосили евакуацію з України.

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