Байден готовий ввести санкції проти Путіна

Американський президент Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну. Обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє CNN.

За словами кореспондента, Байден відповів «Так« на питання, чи розгляне він можливість введення санкцій персонально щодо самого Путіна, якщо Росія вирішить піти на вторгнення в Україну.

Президент США також вказав, що Росія не вдалась до деескалації військової присутності на кордонах України.

При цьому Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати Америки не мають наміру розміщувати американські війська, чи війська НАТО, в Україні.

.@kaitlancollins: "Would you ever see yourself personally sanctioning [Putin] if he did invade Ukraine?"@POTUS: "Yes." pic.twitter.com/JTbNukc6We