В Іспанії викрили членів масштабної схеми підробки Covid-сертифікатів

Негативний ПЛР-тест коштував 50 євро

Поліція в Іспанії затримала сімох підозрюваних членів міжнародного злочинного угруповання, яке виготовляло та продавало фальшиві Covidсертифікати. Також вони продавали негативні тести на коронавірус. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема було встановлено, що іспанська філія злочинної групи, яка рекламувала свої послуги в групах антивакцинаторів у месенджерах, шахрайським шляхом додала щонайменше 1 600 осіб до національного реєстру Covidвакцинації. Їм допомагали в цьому медичні працівники.

Члени угрупування ділили своїх клієнтів на дві групи залежно від рівня прибутків та стягували від 200 до 1 000 євро за один підроблений сертифікат про щеплення, який надсилали протягом двох днів після оплати. Негативний ПЛР-тест коштував 50 євро.

Поліція заарештувала шістьох людей у Мадриді та одну особу в Барселоні.

Як зазначається, лідери організації працювали з Франції.