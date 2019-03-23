Зеленський злякався інтерв’ю з журналістами у прямому ефірі – Кошкіна



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Замість інтерв’ю у прямому ефірі з’явилося повідомлення про інше інтерв’ю

Ефір планували заздалегідь, серед запрошених була і сама Кошкіна

Журналіст Соня Кошкіна заявила, що 21 березня на одному з національних телеканалів у прямому ефірі мало відбутися інтерв’ю су прямому ефірі з кандидатом у президенти, шоуменом Володимиром Зеленським. Про те в останній момент той злякався і інтерв’ю зірвалося, написала вона у Facebook.

«Вчора (21 березня – ред.) у Володимира Зеленського повинен був бути бенефіс. Студія одного великого і впливового каналу. Вечірній прайм. Він - головний герой, в центрі уваги. Крім нього в студії - топ-журналісти. Ну і ось такий сміливий, пряма розмова», - йдеться у дописі.

За словами журналістки, ефір планували заздалегідь, серед запрошених була і вона сама. Кошкіна зазначила, що не вірила у появу у прямому ефірі Зеленського.

Кошкіна заявила, що виявилася зрештою правою і замість інтерв’ю у прямому ефірі з’явилося повідомлення про інше інтерв’ю, яке було зроблене «у приємній та затишній атмосфері» вдома у кандидата.

«Згадався чогось Віктор Федорович з його пеньками і ритуальними чаєпиттями в Межигір'ї. Ще Мікіла Янович - він «приємну і затишну атмосферу», коли представнику ЗМІ було потрібно лише привітатися і попрощатися, теж дуже любив. Що ж. Боягузтво - це діагноз. Боягузтво чоловіка... Чоловіка, що претендує на звання «політика», - написала Кошкіна.

Кошкіна не назвала каналу, на якому, за її даними, мав з’явитися Зеленський, проте зазначила, що він є «явно дружнім» до кандидата.

Нагадаємо, кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський стверджує, що спілкується з олігархом Ігорем Коломойським лише у рамках співпраці телеканалу, який належить олігарху («1+1»), із студією «Квартал 95».