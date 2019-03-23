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    Зеленський розказав, у якому випадку припинить радитися з Коломойським

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    <span>Зеленський:&nbsp;Я не збираюся тиснути на суди, впливати на правоохоронні органи</span> - Зеленський розказав, у якому випадку припинить радитися з Коломойським
    Зеленський: Я не збираюся тиснути на суди, впливати на правоохоронні органи

    Кандидат: Сьогодні, коли у нас (студія «Квартал 95»), поки у нас є стосунки з «плюсами», як топ-менеджер я веду фінансові перемовини

    Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський стверджує, що спілкується з олігархом Ігорем Коломойським лише у рамках співпраці телеканалу, який належить олігарху («1+1»), із студією «Квартал 95».

    Відповідаючи на запитання іноземних журналістів про те, яким чином впливатиме Коломойський на діяльність Зеленського у разі, якщо останнього оберуть президентом України, кандидат відповів: «Сьогодні, коли у нас (студія «Квартал 95»), поки у нас є стосунки з «плюсами», як топ-менеджер я веду фінансові перемовини. Однак якщо я вийду з бізнесу - про що мова?», - зазначив він.

    «Я робитиму те, що має робити гарант країни. Я не збираюся тиснути на суди, впливати на правоохоронні органи», - підкреслив Зеленський.

    Як повідомлялось, за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на початку березня, лідером президентського рейтингу станом на кінець другого тижня березня залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати.

    Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), третю – Петро Порошенко (17,4%). За Юрія Бойка готові віддати свої голоси 10,2%, Анатолія Гриценка – 9,4%, Олега Ляшка – 5,8%, Олександра Вілкула – 3,5%, Ігоря Смешка – 3,1%, Романа Кошулинського – 2,2%. За останній тиждень електоральні позиції лідерів практично не змінилися.

    Ігор Коломойський ЗМІ телебачення Володимир Зеленський
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