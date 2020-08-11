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    Новини

    Президент призначив нового голову Бершадської РДА

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    Сергій Кавун - Президент призначив нового голову Бершадської РДА
    Сергій Кавун

    Кадрові зміни на Вінниччині

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади голови Бершадської районної державної адміністрації Валентина Русначенка.

    Причина – подана заява. На його посаду перевели очільника Гайсинського району Сергія Кавуна. 

    Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. 

    Зеленський одночасно звільнив з посад двох голів райдержадміністрацій на Вінниччині: Бершадської та Гайсинської. Наступним указом призначив Сергія Кавуна очолювати першу з них. 

    Кавун працював на посаді голови Гайсинської РДА з грудня 2019 року.

    кадрові зміни Володимир Зеленський Вінниччина президент
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