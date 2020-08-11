Президент призначив нового голову Бершадської РДА
Сергій Кавун
Кадрові зміни на Вінниччині
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади голови Бершадської районної державної адміністрації Валентина Русначенка.
Причина – подана заява. На його посаду перевели очільника Гайсинського району Сергія Кавуна.
Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.
Зеленський одночасно звільнив з посад двох голів райдержадміністрацій на Вінниччині: Бершадської та Гайсинської. Наступним указом призначив Сергія Кавуна очолювати першу з них.
Кавун працював на посаді голови Гайсинської РДА з грудня 2019 року.