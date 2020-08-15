Видача «вагнерівців» Росії негативно позначиться на відносинах Києва і Мінська, – РНБО



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Олексій Данілов: повернення білоруською владою бойовиків «Вагнер» до Росії – не дружній крок по відношенню до України

Україна вважає недружнім кроком рішення Білорусі

Повернення білоруською владою бойовиків «Вагнера» у Росію є недружнім кроком стосовно України. Рішення не відповідає духу двосторонніх відносин.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

На жаль, влада Білорусі ухвалила не правове рішення, яке не відповідає духу двосторонніх взаємовідносин, і є не дружнім кроком по відношенню до України», – заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Зокрема, він зазначив, що нажаль це рішення негативно позначиться на відносинах двох держав, оскільки Україна зібрала достатньо доказів щодо участі бійців «Вагнер» у збройному конфлікті на Донбасі в складі незаконних збройних формувань Російської Федерації.

Офіс Генерального прокурора України ще 11 серпня звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі. Всім цим 28 особам, серед яких 9 громадян України, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

В РНБО зазначили, что закон і повага до правових процедур вимагали від білоруської сторони іншого рішення щодо бійців «вагнерівців».

«Зі своєї сторони хочемо зазначити, що Україна знайде час і можливість, маючи доказову базу, притягувати всіх винних у скоєнні злочинів на нашій території до кримінальної відповідальності, в якій би далекій країні вони не переховувалися», – наголосив Секретар РНБО України.

Нагадаємо, влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона продовжує діалог із білоруськими колегами щодо екстрадиції російських бойовиків ПВК «Вагнера», затриманих під Мінськом у липні, та «очікує на позитивний результат».

Також 9 серпня стало відомо, що Лукашенко заявив, що у нього досягнута домовленість з російським колегою Володимиром Путіним з приводу 33 затриманих нещодавно у Мінську осіб.

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків «Вагнера» не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

В коментарі «Главкому» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до Білорусі з приводу видачі затриманих осіб.