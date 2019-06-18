Зеленський знайшов небюджетні 175 млн грн для погашення боргів по зарплаті шахтарям «Львіввугілля»



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У вівторок, максимум завтра, всі борги перед шахтарями за лютий-квітень будуть повністю погашені, обіцяє Андрій Герус

Завдяки втручанню Володимира Зеленського фактично вирішене питання погашення боргів із заробітної платні працівникам держпідприємства «Львіввугілля». Про це повідомив представник президента у Кабінеті Міністрів Андрій Герус.

«Вже сьогодні на ДП «Львіввугілля» зайдуть кошти за паливо, що почало відвантажуватися споживачам, і сьогодні ж, максимум завтра, всі борги перед шахтарями за лютий – квітень будуть повністю погашені», – заявив він.

Для погашення заборгованості перед шахтарями Міністерство фінансів виділило 41 млн грн. Решта – близько 175 млн грн – це небюджетні кошти, які були отримані завдяки діям, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля в Україні.

Про затримку з виплатою заробітної плати президенту розповіли шахтарі «Лісової, яку Зеленський відвідав наприкінці травня у зв’язку з аварією. Станом на початок червня заборгованість шахтарям за лютий – квітень поточного року становила 216 млн грн. Головна причина ситуації, що склалася, – відсутність попиту на вугілля, а також непрозорі та неринкові схеми у галузі, запевняють в Адміністрації президента.

Тоді для вирішення питання Зеленський скликав розширену нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України.

«Президент поставив чітке завдання: з корупційними схемами у вугільній галузі має бути покінчено, а головним пріоритетом є своєчасна оплата нелегкої шахтарської праці», – наголосив Герус.

Так само на контролі перебуває й ситуація на державному підприємстві «Волиньвугілля». Там до 20 червня також має бути повністю погашено заборгованість із заробітної плати перед 1200 гірниками за квітень поточного року, повідомив представник президента.

Андрій Герус висловив сподівання, що надалі не виникатиме ситуацій із оплатою праці шахтарів, які потребуватимуть втручання глави держави.

Нагадаємо, на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі, яким було захоплено двоє працівників дільниці з видобутку вугілля №1.

У Львівській області 10 червня гірники перекрили міжнародну трасу Львів-Рава Руська, бо останні три місяці їм не виплачують зарплату.