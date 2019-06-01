Почало діяти ембарго РФ на поставки нафти та вугілля в Україну



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РФ відповіда на розширення Україною списку заборонених для імпорту російських товарів

У суботу, 1 червня, почала діяти заборона Росії на поставки в Україну вугілля та нафтопродуктів.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що таке рішення ухвалене у відповідь «на недружні дії України».

Згідно з постановою уряду РФ, під заборону потрапили сира нафта, мастила, вазелін та кокс нафтовий, бітумні та асфальтні суміші та інші вироби з нафтопродуктів. Окрім того, для експорту деяких видів сировини потрібно брати дозвіл у міністерстві економічного розвиту Російської Федерації - у цей перелік потрапили кам'яне, буре коксоване вугілля, товарні бензини, дизельне пальне, пропан, бутан та інші скраплені гази.

Мінекономрозвитку РФ 31 травня направило російському уряду пропозиції щодо переліку підприємств та обсягу експорту окремих видів нафтопродуктів і вугілля в Україну з 1 червня. Перелік і обсяги будуть переглядатися щомісяця на основі заявок від компаній.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що запроваджені Росією обмеження на поставки з 1 червня нафти й нафтопродуктів в Україну можуть стати серйозним викликом для нашої країни, тому бізнес повинен бути готовий диверсифікувати свої поставки.

Джерело: DW