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    Зеленський відвідав шахту, де внаслідок аварії загинули двоє гірників

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    Зеленський&nbsp;поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм глибоке співчуття - Зеленський відвідав шахту, де внаслідок аварії загинули двоє гірників
    Зеленський поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм глибоке співчуття

    Шахтарі розповіли Володимиру Зеленському про затримки з виплатою заробітної платні

    Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова» у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.

    Про це повідомляє прес-служба президента.

    Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм глибоке співчуття.

    Зеленський наголосив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників.

    «Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою», – заявив президент.

    Крім того, він зустрівся з робітниками шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля». Зазначається, що шахтарі розповіли Володимиру Зеленському про затримки з виплатою заробітної платні.

    Також президент провів нараду щодо нічної аварії та ситуації на шахті.

    Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, близько четвертої години ночі, на шахті «Лісова» у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя.

    Згодом в ДП «Львіввугілля» повідомили, що на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі, яким було захоплено двоє працівників дільниці з видобутку вугілля №1.

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

    У Червонограді 29 травня оголосили день жалоби за загиблими гірниками шахти «Лісова» Михайлом Турком та Михайлом Павликом. У місті обмежено проведення розважальних заходів та приспущено державний прапор на установах міста.

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