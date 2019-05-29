Зеленський відвідав шахту, де внаслідок аварії загинули двоє гірників



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Зеленський поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм глибоке співчуття

Шахтарі розповіли Володимиру Зеленському про затримки з виплатою заробітної платні

Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова» у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм глибоке співчуття.

Зеленський наголосив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників.

«Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою», – заявив президент.

Крім того, він зустрівся з робітниками шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля». Зазначається, що шахтарі розповіли Володимиру Зеленському про затримки з виплатою заробітної платні.

Також президент провів нараду щодо нічної аварії та ситуації на шахті.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, близько четвертої години ночі, на шахті «Лісова» у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя.

Згодом в ДП «Львіввугілля» повідомили, що на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі, яким було захоплено двоє працівників дільниці з видобутку вугілля №1.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

У Червонограді 29 травня оголосили день жалоби за загиблими гірниками шахти «Лісова» Михайлом Турком та Михайлом Павликом. У місті обмежено проведення розважальних заходів та приспущено державний прапор на установах міста.