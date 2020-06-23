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    Політика

    Зеленському не довіряють 50% громадян, – результати соцопитування

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    <p>Зеленському зовсім не довіряють 24,8% респондентів, &ndash; опитування</p> - Зеленському не довіряють 50% громадян, – результати соцопитування

    Зеленському зовсім не довіряють 24,8% респондентів, – опитування

    Сьогодні Зеленському повністю довіряють лише 13% респондентів

    Баланс довіри у президента України Володимира Зеленського за рік із позитивного +34,1% опустився до негативного -8,9%. Про це заявила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка Ольга Балакірєва.

    «Після обрання тримався позитивний баланс довіри. Ситуація почала змінюватися в січні, і як ви бачите, вже на тлі коронавірусу наші останні виміри в травні й червні показали зміну цього балансу і нині баланс довіри негативний», – сказала Балакірєва, презентуючи дослідження Центру соціального моніторингу на прес-конференції  «Моніторинг громадської думки населення України: червень 2020. Радикалізація настроїв на тлі економічної та політичної кризи» в агентстві  «Інтерфакс-Україна» у вівторок.

    За її словами, на сьогодні Зеленському повністю довіряють 13% респондентів, скоріше довіряють 28,3%, скоріше не довіряють 25,4% і зовсім не довіряють 24,8%.

    «Отже, 50% населення сьогодні не довіряють президенту Зеленському», - наголосила Балакірєва.

    Під час дослідження 10-19 червня 2020 року методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента було опитано 3037 осіб у всіх регіонах України, крім окупованих територій Луганської та Донецької областей і Криму. Похибка вибірки становить 1,1-1,9%.

    Нагадаємо, останнє опитування КМІС, проведене з 24 травня по 4 червня, свідчить, що рейтинг чинного президента Володимира Зеленського продовжує зниження. Якби вибори президента відбулися в кінці травня – на початку червня, то за Володимира Зеленського готові проголосувати 36,4% серед тих хто прийдуть на вибори і визначилися. У кінці квітня 2020 року таких було 42,6%. Таким чином, рейтинг Зеленського за місяць впав на 6,2%.

    соцопитування рейтинг Володимир Зеленський
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