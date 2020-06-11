Опитування КМІС: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко і Володимир Зеленський під час дебатів у квітні 2019 року Фото: Главком

Чинний президент втрачає підтримку українців

Рейтинг чинного президента Володимира Зеленського продовжує зниження, про це свідчить останнє опитування КМІС, проведене з 24 травня по 4 червня.

Якби вибори президента відбулися в кінці травня – на початку червня, то за Володимира Зеленського готові проголосувати 36,4% серед тих хто прийдуть на вибори і визначилися. У кінці квітня 2020 року таких було 42,6%. Таким чином, рейтинг Зеленського за місяць впав на 6,2%.

Друге місце за електоральною підтримкою посідає п’ятий президент Петро Порошенко, і він зміцнює свої позиції. У кінці квітня за нього були готові проголосувати 14,9%, у кінці травня - на початку червня 16,8%, що майже на 2% більше.

На третьому місці один з лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко, він додав трохи менше відсотка. У квітні його рейтинг був 12,2%, у кінці травня - на початку червня 13,1%.

Тенденція із падінням рейтингу фіксується і у пропрезидентської партії «Слуга народу». Якщо у кінці квітня за неї були готові проголосувати 32,6%, то у кінці травня – на початку червня – 28%.

ОПЗЖ порівняно з квітнем посилила свої позиції на 2% - з 15,8% до 17,8%.

Партія Порошенка «Європейська Солідарність» зросла на 1,5% - з 15,2% до 16,7%.

Прохідний бар’єр долає також ВО «Батьківщина» (8%), партії «Сила і Честь» та «Партія Шарія» мають по 4,7% підтримки, Радикальна партія Ляшка - 4,5%, «Голос» - 3,8%.

Опитування проводилось з 24 травня по 4 червня методом телефонного інтерв’ю. В ході опитування проведено 4000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.

Попередні соцопитування показали також, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%.

Нагадаємо, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.