Зеленському виписали штраф за відвідування кафе у Хмельницькому



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Володимир Зеленський попив кави в кафе під час карантину

Президенту загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень

Правоохоронці склали адміністративний протокол на президента України Володимира Зеленського у зв'язку з порушенням карантину через відвідування кафе в Хмельницькому. Також штрафи були виписані власнику закладу і іншим відвідувачам, які були в складі делегації президента.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили правоохоронці, власник закладу відновив роботу внутрішніх залів кафе, де обслужили відвідувачів, незважаючи на заборону.

«У результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, у тому числі - президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голови Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габинета і Хмельницького міського голову Олександра Симчишин», - повідомили в МВС

Адмінпротоколи будуть передані на розгляд суду. Порушникам карантину загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.

Сьогодні Зеленський розпочав робочу поїздку до Чернігівської області, під час якої перевірить перебіг будівництва інфраструктурних об'єктів, а також проведе низку зустрічей.

4 червня президент провів у Кам'янці-Подільському нараду з представниками туристичної галузі та викликав обурення у журналістів через те, що не дотримується карантину.

Зазначимо, що 3 червня пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвічитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.