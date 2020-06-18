Суд над Порошенком: Луценко порадив Зеленському «не покладатися на свою сьогоднішню перевагу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Луценко процитував Аврелія: коли піднімається вода, риби їдять комах, коли вода уходить, комах їдять риб

«Зараз президент Зеленський - на роздоріжжі. У ці дні його доля - в його руках», - зазначив Юрій Луценко

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко у день суду над петром Порошенком порадив парезиденту Володимиру Зеленському «не покладатися на свою сьогоднішню перевагу».

«Зараз президент Зеленський - на роздоріжжі. У ці дні його доля - в його руках», - зазначив Луценко, коментуючи у Facebook, коментуючи сьогоднішній суд над Петром Порошенком, де йому мають обрати запобіжний захід.

Процес веде суддя Сергій Вовк, який в 2012 році засудив до чотирьох років в'язниці Юрія Луценка.

Печерський райсуд Києва 18 червня о 15.00 розгляне клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Слідчі ДБР мають намір клопотати про обрання експрезиденту, народному депутату Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

У бюро стверджують, що прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР оголосили підозру Порошенку.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, останні соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.