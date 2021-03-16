Земельна реформа, велика приватизація. Чим сьогодні займатиметься Рада

Більшість питань у порядку денному Ради – економічні

У вівторок, 16 березня, відбудеться чергове пленарне засідання Верховної Ради України. На ньому, зокрема, планується включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо направлення на висновок Конституційному суду України проекту Закону «Про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань)», №5133. Про це повідомляє пресслужба Ради.

Також сьогодні Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроекти, серед яких:

«Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», № 2194;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони», № 2195;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях», № 3952;

«Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо приватизації об'єктів великої приватизації», № 4543.

Серед законопроектів запланованих до розгляду у першому читанні:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19», № 4220;

«Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», №№ 4020, 4020-1, 4020-2, 4020-3;

«Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства», №4409;

«Про внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки» щодо спрощення створення та стимулювання діяльності індустріальних парків», №№4416, 4416-1;

«Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів дітям», №№5122, 5122-1, 5122-2.

Також у першому читанні планується розглянути три законопроекти щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті.

Як повідомлялося, Верховна Рада України до 20 березня може скасувати переведення годинників в Україні.