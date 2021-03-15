Рада викликає «на килим» Авакова

Арсена Авакова очікують у Раді на годині запитань до уряду

Депутатів цікавить, як проходить вакцинація від коронавірусу особового складу МВС

Цього тижня Верховна Рада планує заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Депутати зададуть міністру запитання у п'ятницю, 19 березня.

Про це у ході брифінгу повідомив заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Сьогодні той міністр, якого ми запросимо, у його системі є дуже багато людей, які працюють з людьми, і вони всі заслуговують на вакцинацію. Це Арсен Борисович Аваков. Ми хочемо його запросити на годину запитань до уряду і задати йому кілька питань. Одне з питань – це вакцинація особового складу МВС, поліції», – розповів парламентар.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вимагав збільшити темпи вакцинації від коронавірусу в Україні. Він пропонував залучити для цього мобільні бригади.

У відповідь на це Аваков підкреслював, що МВС підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації.

У вихідні, 13-14 березня, темпи вакцинації в Україні скоротилися. Так, за добу 13 березня в Україні було щеплено 3596 осіб, що значно менше, ніж попередньої доби. А 14 березня – ще менше, лише 2018 осіб. Таким чином, у неділю було зроблено на 1578 щеплень менше, ніж за попередню добу. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

14 березня у Києві та трьох областях не щепили жодну людину.

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Джерело: РБК-Україна