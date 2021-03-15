Рада викликає «на килим» Авакова
Депутатів цікавить, як проходить вакцинація від коронавірусу особового складу МВС
Цього тижня Верховна Рада планує заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Депутати зададуть міністру запитання у п'ятницю, 19 березня.
Про це у ході брифінгу повідомив заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.
«Сьогодні той міністр, якого ми запросимо, у його системі є дуже багато людей, які працюють з людьми, і вони всі заслуговують на вакцинацію. Це Арсен Борисович Аваков. Ми хочемо його запросити на годину запитань до уряду і задати йому кілька питань. Одне з питань – це вакцинація особового складу МВС, поліції», – розповів парламентар.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вимагав збільшити темпи вакцинації від коронавірусу в Україні. Він пропонував залучити для цього мобільні бригади.
У відповідь на це Аваков підкреслював, що МВС підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації.
У вихідні, 13-14 березня, темпи вакцинації в Україні скоротилися. Так, за добу 13 березня в Україні було щеплено 3596 осіб, що значно менше, ніж попередньої доби. А 14 березня – ще менше, лише 2018 осіб. Таким чином, у неділю було зроблено на 1578 щеплень менше, ніж за попередню добу. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.
14 березня у Києві та трьох областях не щепили жодну людину.
Джерело: РБК-Україна