Зеркаль розповіла, як помічник Зеленського рекомендував їй знизити медійну активність



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Колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

Єрмак вважав, що коментарі Зеркаль можуть зашкодити процесам, якими опікується Офіс президента та Володимир Зеленський

Ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що помічник президента Андрій Єрмак наполегливо рекомендував їй знизити медійну активність.

«Ми (з Андрієм Єрмаком) говорили з приводу моїх останніх інтерв'ю, і він наполегливо рекомендував припинити мою медіа активність. Це стосувалося загальних підходів. […] З вересня до перемоги в Гаазі я не дала жодного інтерв'ю, не прокоментувала жодної події і не вийшла з жодним постом», — зазначила Зеркаль у ефірі «Радіо НВ».

Як зауважила ексзаступниця глави МЗС, вона прислухалася до рекомендації помічника президента, тому що їй було важливо закінчити усі справи і не створювати додаткової напруги, щоб не ризикувати результатами.

«У мене були коментарі стосовно зовнішньої політики, у мене були інтерв'ю, у яких я давала свою оцінку тому, як відбувається звільнення наших полонених. Це був широкий спектр питань… Логіка полягала в тому, що я не є частиною команди, яка приймає рішення, і що мої коментарі можуть зашкодити процесам, якими опікується Офіс президента та президент», — додала Зеркаль.

Вона також заявляла, що у Зеленського знали про блокування військової допомоги США ще в липні і просили «мовчати».

Раніше Зеркаль пояснила, у чому сенс зовнішньої політики Зеленського.

Нагадаємо, Зеркаль була призначена на посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції у 2014 році.

28 листопада вона подала у відставку.

Зеркаль зазначила, що її останньою справою буде процесуальне слухання в Гаазі у новому арбітражі, який стосується українських військових кораблів, захоплених Росією.