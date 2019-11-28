Заступник міністра закордонних справ Зеркаль подала у відставку



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Олена Зеркаль написала заяву за власним бажанням

Олена Зеркаль: Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом та небайдужою людиною розмістила на своїй сторінці фото заяви про звільнення за власним бажанням

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль написала заяву про звільнення. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

Зокрема, Зеркаль розмістила на своїй сторінці фото заяви про звільнення за власним бажанням.

«Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом та небайдужою людиною», - зазначила Зеркаль.

Дипломатка подякувала колегам, з якими працювала останні п'ять з половиною років, і підкреслила, що за час роботи ніхто не давав команді доручення і не змушував працювати, а результат досягався завдяки небайдужості кожного.

Нагадаємо, минулого тижня Зеркаль оголосила, що йде з МЗС. За її словами, вона планувала виконати останнє завдання, пов'язане з представленням інтересів України в Гаазькому суді, після чого залишити роботу. Вона також додала, що не може залишатися в МЗС на тлі «можливої реалізації запиту на мир з Росією». Також вона зазначила, що останнім аргументом стало відсторонення від процесів щодо газових переговорів.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Пізніше указ Зеленського зник з сайту глави держави.

Пізніше президент скасував указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України. Потім Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.