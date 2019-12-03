У Зеленського знали про блокування військової допомоги США ще в липні і просили «мовчати» — Зеркаль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

Зеркаль розповіла, що особисто дізналася про блокування військової допомоги з дипломатичної телеграми, яку надіслало до МЗС посольство України в США

Про блокування безпекової допомоги Україні від США, яке відбулося 25 липня, в оточенні президента України Володимира Зеленського знали ще в липні. І намагалися приховати цю інформацію від громадськості.

Про це в інтерв'ю The New York Times заявила ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«У нас була ця інформація. Було згадано про деякі проблеми», - зазначила Зеркаль.

Вона уточнила, що особисто дізналася про блокування військової допомоги з дипломатичної телеграми, яку надіслало до МЗС посольство України в США.

Точної дати Зеркаль не пригадує, але каже, що це точно було до 30 липня. Офіс президента також отримав цю телеграму.

«Ми отримали її одночасно», - запевнила Зеркаль.

Ексзаступниця голови МЗС України наголосила, що після початку розслідування Палати представників США у справі про імпічмент Трампа, офіс Зеленського спробував приховати інформацію, яка могла б нашкодити Трампові.

На зустрічі у вересні, за словами Зеркаль, помічник Зеленського Андрій Єрмак сказав їй «мовчати» і уникати коментарів у ЗМІ на будь-яку тему.

«Його головним посланням було мовчати, не коментувати без дозволу», — сказала Зеркаль.

До слова, двоє співробітників Білого дому звільнилися через замороження Трампом допомоги Україні.

Зазначимо, що Адміністрація президента США Дональда Трампа розпорядилася зупинити надання Україні оборонної допомоги 25 липня, в день скандальновідомої телефонної розмови президентів України й США.

Нагадаємо, федеральний суд США прийняв рішення, яке задовольняє позов медіа-організації «Центр за чесність у суспільстві» щодо оприлюднення документів Пентагону й Білого дому про призупинення оборонної допомоги Україні.

До слова, Держдепартамент США оприлюднив майже 100 сторінок документів, які стосуються відносин з Україною.