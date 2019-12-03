  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У Зеленського знали про блокування військової допомоги США ще в липні і просили «мовчати» — Зеркаль

    • Розсилка
    Ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль - У Зеленського знали про блокування військової допомоги США ще в липні і просили «мовчати» — Зеркаль
    Ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

    Зеркаль розповіла, що особисто дізналася про блокування військової допомоги з дипломатичної телеграми, яку надіслало до МЗС посольство України в США

    Про блокування безпекової допомоги Україні від США, яке відбулося 25 липня, в оточенні президента України Володимира Зеленського знали ще в липні. І намагалися приховати цю інформацію від громадськості.

    Про це в інтерв'ю The New York Times заявила ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

    «У нас була ця інформація. Було згадано про деякі проблеми», - зазначила Зеркаль.

    Вона уточнила, що особисто дізналася про блокування військової допомоги з дипломатичної телеграми, яку надіслало до МЗС посольство України в США.

    Точної дати Зеркаль не пригадує, але каже, що це точно було до 30 липня. Офіс президента також отримав цю телеграму.

    «Ми отримали її одночасно», - запевнила Зеркаль.

    Ексзаступниця голови МЗС України наголосила, що після початку розслідування Палати представників США у справі про імпічмент Трампа, офіс Зеленського спробував приховати інформацію, яка могла б нашкодити Трампові.

    На зустрічі у вересні, за словами Зеркаль, помічник Зеленського Андрій Єрмак сказав їй «мовчати» і уникати коментарів у ЗМІ на будь-яку тему.

    «Його головним посланням було мовчати, не коментувати без дозволу», — сказала Зеркаль.

    До слова, двоє співробітників Білого дому звільнилися через замороження Трампом допомоги Україні.

    Зазначимо, що Адміністрація президента США Дональда Трампа розпорядилася зупинити надання Україні оборонної допомоги 25 липня, в день скандальновідомої телефонної розмови президентів України й США.

    Нагадаємо, федеральний суд США прийняв рішення, яке задовольняє позов медіа-організації «Центр за чесність у суспільстві» щодо оприлюднення документів Пентагону й Білого дому про призупинення оборонної допомоги Україні.

    До слова, Держдепартамент США оприлюднив майже 100 сторінок документів, які стосуються відносин з Україною.

    МЗС США посольство фінансування Олена Зеркаль Андрій Єрмак Офіс президента Українагейт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ