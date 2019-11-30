Зеркаль про свою відставку: Мене ніхто не змушував



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За словами Зеркаль, її не влаштували нові умови роботи

Заступник міністра закордонних справ Україна Олена Зеркаль пояснила, що йде у відставку, оскільки змінилися умови роботи, а не тому, що її змушували писати заяву про звільнення. Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Deutsche Welle.

«Ні. Мене ніхто не примушував. Я прийняла самостійне рішення. Знаєте, дуже часто не треба натякати. Коли ти довго працюєш, ти розумієш, що або ти робиш щось, що приносить задоволення, де ти бачиш, що ти можеш досягти результатів. Або ти просто працюєш над папірцями. Не в моєму випадку працювати над папірцями. Мені здається, що ми всі дуже змінили свій образ роботи. Тому в нових умовах мають працювати, мабуть, інші», - пояснила вона.

За словами Зеркаль, наразі її заява уже перебуває у держсекретаря.

Нагадаємо, минулого тижня Зеркаль оголосила, що йде з МЗС. За її словами, вона планувала виконати останнє завдання, пов'язане з представленням інтересів України в Гаазькому суді, після чого залишити роботу. Вона також додала, що не може залишатися в МЗС на тлі «можливої реалізації запиту на мир з Росією». Також вона зазначила, що останнім аргументом стало відсторонення від процесів щодо газових переговорів.

28 листопада вона подала у відставку.