Зеркаль пояснила, у чому сенс зовнішньої політики Зеленського



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Колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

Президент Зеленський хоче миру з Росією, заявила ексзаступниця глави МЗС України

Президент України Володимир Зеленський хоче домогтися миру з Росією. Про це ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила в інтерв'ю DW.

Дипломатку запитали, у чому сенс зовнішньої політики глави Української держави.

«Президент Зеленський хоче миру з Росією. Він неодноразово про це заявляв. І він це якраз і буде демонструвати під час нормандської зустрічі. Я думаю, всі вже побачили, що в його розумінні мир - це припинення вогню. Це те, щоб повернулися всі наші українці, які зараз незаконно перебувають і в РФ, і в Криму. Це налагодження відносин із РФ. Це укладення нових договорів», – сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що не вірить у щирість намірів російського президента Володимира Путіна.

Ексзаступниця глави МЗС України припускає, що Зеленський хоче досягти миру із РФ, «оскільки розуміє, що не всі в Європі мають одностайну позицію щодо Росії» і не хочуть сваритися з Москвою.

«Абсолютно можливо. Особливо зважаючи на позицію президента (Франції) Еммануеля Макрона, який прямо заявляє, що дружба із РФ в інтересах Франції. Справа в тому, як ми будемо досягати цієї дружби, на яких умовах. Якщо він говорить про те, що ми забезпечимо територіальну цілісність і суверенітет, і що буде відновлено наш територіальний суверенітет над Кримом і над Донбасом, то це одне. Але у мене виникають сумніви щодо того, що президент РФ погодиться на те, що Крим – не їхній», – вважає Зеркаль.

Нагадаємо, минулого тижня Зеркаль оголосила, що йде з МЗС. За її словами, вона планувала виконати останнє завдання, пов'язане з представленням інтересів України в Гаазькому суді, після чого залишити роботу. Вона також додала, що не може залишатися в МЗС на тлі «можливої реалізації запиту на мир з Росією». Також вона зазначила, що останнім аргументом стало відсторонення від процесів щодо газових переговорів.

28 листопада вона подала у відставку.