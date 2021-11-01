Железняк поскаржився на збільшення тривалості робочого дня нардепів

Депутат повідомив про збільшення тривалості пленарних засідань парламенту 2-4 листопада

Глава фракції «Голос», перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив про зміни у розкладі роботи Верховної Ради після обрання Андрія Мотовиловця першим заступником голови фракції «Слуга народу». Про це Железняк повідомив у Telegram.

Депутат звернув увагу на збільшення тривалості пленарних засідань парламенту 2-4 листопада.

«Ось призначили Мотовиловця першим заступником «Слуги Народу». Чудове та правильне рішення колег! І тепер графік Ради на цей тиждень виглядає так: 1) вівторок замість 15:00, працюємо до 20:00 (якщо пощастить); 2) середа, замість 14:00, сидимо до 17:00; 3) четвер замість 15:00, знову ж таки до 20:00 (якщо у Андрія буде гарний настрій). Ось як після такого щиро радіти за товариша?» – написав Железняк.

Мотовиловець прокоментував своє призначення у Facebook: «Я дуже хочу дати українцям впевненість – поки у мене є можливість на це впливати. Попереду у нас море роботи. Тож будемо працювати хоч двічі позачергово».

Нагадаємо, першого заступника начальника Управління державної охорони В'ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника апарату Ради.

До слова, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення. Він іде у відставку за власним бажанням.