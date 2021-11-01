Віцепрем'єр-міністр Резніков подав у відставку (документ)

Відомо, що Резніков іде у відставку за власним бажанням

Відповідна заява зареєстрована в Апараті Верховної ради України

Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення. Він іде у відставку за власним бажанням. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram-каналі.

Відповідна заява зареєстрована в Апараті Верховної ради України.

«Член Уряду – віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням», – повідомив Мельничук.

Відповідну заяву про звільнення оприлюднило видання «РБК-Україна».

Раніше Резніков повідомив, що повертається на телебачення, де буде учасником передачі «Що? Де? Коли?».

До слова, віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що український уряд вже почав підготовку законопроєкту про процедуру, яка буде застосовуватися щодо тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, наприкінці серпня Тристороння контактна група поновила засідання після невеликої перерви.Українську делегацію представляв віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.