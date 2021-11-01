«Слуги народу» визначилися з кандидатурою на посаду голови апарату Ради

Штучний вже очолював апарат Верховної ради з вересня 2019-го по липень 2020 року

Фракція «Слуга народу» підтримала пропозицію висунути на посаду голови апарату Верховної ради В'ячеслава Штучного. Раніше він вже обіймав цю посаду. Про це повідомила прессекретар «Слуги народу» Юлія Палійчук.

«Слуга народу», як фракція монобільшості, підтримала пропозицію висунути В'ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної ради», – написала вона у своєму Telegram.

Палійчук нагадала, що Штучний вже очолював апарат Верховної ради з вересня 2019-го по липень 2020 року.

Нагадаємо, фракція «Слуга народу» обрала трьох кандидатів на посаду глави Апарату Верховної ради. Серед них – В'ячеслав Штучний, який вже очолював Апарат ВР з вересня 2019 року по липень 2020-го.

16 липня 2020 року ВРУ звільнила Штучного з посади керівника апарату у зв’язку з особистою заявою.

20 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони (УДО).