«Слуги Народу» обрали першого заступника голови фракції

Андрія Мотовиловця, як і очікувалося, було обрано першим заступником голови фракції «Слуга Народу»

Виконувати обов’язки першого заступника голови фракції Мотовиловець буде у зв’язку з призначенням Олександра Корнієнка першим заступником Голови Верховної Ради

Фракція «Слуга Народу» призначила народного депутата Андрія Мотовиловця першим заступником голови фракції. Про це повідомила речниця «Слуги Народу» Юлія Палійчук.

«Андрія Мотовиловця обрано першим заступником голови фракції «Слуга Народу», – написала Палійчук у Telegram.

Це рішення ухвалили на засіданні 1 листопада. Раніше цю посаду обіймав Олександр Корнієнко, якого призначили першим віцеспікером Верховної Ради.

Зазначимо, що Мотовиловець є операційним директором ДП «ProZorro.Продажі» й народним депутатом України 9-го скликання.

Крім того, Мотовиловець – член комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Мотовиловець прокоментував своє призначення у Facebook: «Я дуже хочу дати українцям впевненість – поки у мене є можливість на це впливати. Попереду у нас море роботи. Тож будемо працювати хоч двічі позачергово».

Нагадаємо, першого заступника начальника Управління державної охорони В'ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника апарату Ради.

До слова, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення. Він іде у відставку за власним бажанням.

Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович написав заяву про звільнення.