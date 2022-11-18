«Жест зневаги». Український посол розповів, які сигнали послав Кремль членам G20

Гамянін про виступ Лаврова на саміті: «Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки»

Гамянін: «Росіяни показали, що абсолютно плювати хотіли на їхні зусилля миротворчі дії та спроби зупинити війну»

Здійснивши масований ракетний обстріл України у перший день роботи саміту G20, росіяни дали сигнал усьому світу, що не збираються завершувати війну мирним шляхом, а зусилля цивілізованих країн налагодити ситуацію, для них нічого не означають. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив посол України в Індонезії Василь Гамянін.

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Пан посол також заявив, що подібні обстріли не плануються заздалегідь.

«Всі такі ракетні історії готуються заздалегідь, але можуть корегуватися у часі на добу-дві. Безумовно, це прямий сигнал московського фашистського режиму всьому світу (та якщо брати вужче – учасникам G19 і особливо країні, яка головувала, – Індонезії). Росіяни показали, що абсолютно плювати хотіли на їхні зусилля, миротворчі дії та спроби зупинити війну. І початком цього сигналу був не ракетний удар, який став лише увінчанням цієї позиції, а відмова Путіна приїхати на саміт. Це був безпідставний жест зневаги до тих, хто його запрошував. А ще більшим жестом зневаги стало те, що він навіть не виступив хоча б онлайн, для чого точно можна було би знайти можливість», – заявив Гамянін.

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Пан посол також уточнив, що виступ Лаврова на саміті «Великої двадцятки» лише підтверджував зневагу Росії до всього цивілізованого світу. «Плюс, треба було чути, як виступав на цьому заході Лавров-Ріббентроп, який заміняв Путіна. Знову та сама маячня: бойові комарі, біолабораторії, у всьому винен Захід і тому подібне. Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки», – уточнив Гамянін.

Раніше посол України в Індонезії Василь Гамянін підбив підсумки саміту G-20. Він зазначив, що Україна на цьому заході досягла поставлених перед собою завдань.

Нагадаємо, 15-16 листопада на індонезійському курортному острові Балі відбувся саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги було приділено Україні.

У своєму зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

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Нагадаємо, удень, 15 листопада, рашисти завдали масованого ракетного удару по Україні. Унаслідок атаки постраждала інфраструктура України.