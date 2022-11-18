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«Жест зневаги». Український посол розповів, які сигнали послав Кремль членам G20

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Жест зневаги». Український посол розповів, які сигнали послав Кремль членам G20
Гамянін про виступ Лаврова на саміті: «Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки»
фото з відкритих джерел

Гамянін: «Росіяни показали, що абсолютно плювати хотіли на їхні зусилля миротворчі дії та спроби зупинити війну»

Здійснивши масований ракетний обстріл України у перший день роботи саміту G20, росіяни дали сигнал усьому світу, що не збираються завершувати війну мирним шляхом, а зусилля цивілізованих країн налагодити ситуацію, для них нічого не означають. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив посол України в Індонезії Василь Гамянін.

Пан посол також заявив, що подібні обстріли не плануються заздалегідь.

«Всі такі ракетні історії готуються заздалегідь, але можуть корегуватися у часі на добу-дві. Безумовно, це прямий сигнал московського фашистського режиму всьому світу (та якщо брати вужче – учасникам G19 і особливо країні, яка головувала, – Індонезії). Росіяни показали, що абсолютно плювати хотіли на їхні зусилля, миротворчі дії та спроби зупинити війну. І початком цього сигналу був не ракетний удар, який став лише увінчанням цієї позиції, а відмова Путіна приїхати на саміт. Це був безпідставний жест зневаги до тих, хто його запрошував. А ще більшим жестом зневаги стало те, що він навіть не виступив хоча б онлайн, для чого точно можна було би знайти можливість», – заявив Гамянін.

Пан посол також уточнив, що виступ Лаврова на саміті «Великої двадцятки» лише підтверджував зневагу Росії до всього цивілізованого світу. «Плюс, треба було чути, як виступав на цьому заході Лавров-Ріббентроп, який заміняв Путіна. Знову та сама маячня: бойові комарі, біолабораторії, у всьому винен Захід і тому подібне. Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки», – уточнив Гамянін.

Раніше посол України в Індонезії Василь Гамянін підбив підсумки саміту G-20. Він зазначив, що Україна на цьому заході досягла поставлених перед собою завдань. 

Нагадаємо, 15-16 листопада на індонезійському курортному острові Балі відбувся саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги було приділено Україні.

У своєму зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

Нагадаємо, удень, 15 листопада, рашисти завдали масованого ракетного удару по Україні. Унаслідок атаки постраждала інфраструктура України. 

Читайте також: «Зараз – історичний шанс зробити Росію без’ядерною». Підсумки G20 від посла України в Індонезії

 

Теги: Індонезія саміт великої двадцятки саміт росіяни посол обстріл

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