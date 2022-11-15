Саміт G20: Лавров утік із Балі

Глава МЗС РФ поїхав з Індонезії після першого ж дня

Глава МЗС РФ Сергій Лавров завершив участь у саміті G20 на Балі та вже покинув Індонезію. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Лавров прибув на Балі 13 листопада і згодом постав перед аудиторією в трусах.

Сьогодні, 15 листопада, відбулось відкриття саміту G20. Захід відбувається на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.

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Пропагандисти повідомили, що у Лаврова буцімто відбулося кілька зустрічей, в тім числі із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Також Лавров начебто коротко поговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Нагадаємо, Лавров прокоментував пропозиції України для встановлення миру з РФ, які озвучив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20. Пропозиції Зеленського російський міністр назвав «нереалістичними».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті саміту G20 в Індонезії. Під час виступу Зеленський назвав десять пропозицій України щодо встановлення миру з Росією. Зеленський вже не раз наголошував, що говорити про закінчення війни можна лише після повернення всіх окупованих Росією територій.