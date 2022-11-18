Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посол в Індонезії розповів, якої важливої мети досягла Україна на саміті G20

Надія Клочко
glavcom.ua
Посол в Індонезії розповів, якої важливої мети досягла Україна на саміті G20
Саміт G20 цього року відбувся 15-16 листопада у Індонезії
фото з відкритих джерел

На учасників саміту важливий вплив мав виступ Зеленського

Посол України в Індонезії Василь Гамянін підбив підсумки саміту G-20. Він зазначив, що Україна на цьому заході досягла поставлених перед собою завдань. Про це дипломат сказав у інтерв’ю «Главкому».

За словами Василя Галяміна, підсумкова декларація саміту G-20, якою учасники зустрічі засудили дії Росії, свідчить про те, що Україна повністю досягла мети, яку ставила перед початком заходу.

«Декларація – це просто фіксація якогось статусу-кво та напрямків. У цьому випадку чітко зафіксовано, що більшість країн «двадцятки» засуджують російську агресію проти України і вимагають від Росії звільнити окуповані території, з посиланням на резолюції ООН і так далі. У цій же декларації було зазначено, що деякі країни були незгодні із цим формулюванням, мовляв, саміт «двадцятки» – це економічна платформа, яку недоцільно політизувати. І третій пункт – треба зосередити усі зусилля, аби припинити війну.

Тобто у плані декларації Україна абсолютно досягла своєї мети. Можливо, неідеально, бо не всі країни її погодили, але можна сказати, що це була програма максимум. «Свою роль зіграв і виступ пана Зеленського на першій сесії. Хоча логічно було б, якби спочатку з’явилася декларація, а потім пан президент дав би фактично план дій та інструментарій, що треба зробити, на яких напрямках і як. Причому цей виступ був чітким та розкладеним по поличках: лідер жодної держави не зможе заперечити, що не треба вбивати дітей, що потрібно повертати військовополонених, що не можна допустити екологічної катастрофи тощо», – зазначив посол.

Дипломат також зазначив, що реакцію лідерів країн «двадцятки» на 10 кроків Зеленського заради миру, які він озвучив у своєму виступі, наразі складно спрогнозувати.

«Як всі знають, ті ж резолюції ООН не мають далі під собою нічого, тому що Рада безпеки паралізована та неспроможна до практичних дій. Ці резолюції потрібні, але далі на їхній підставі нам треба робити щось більше. Наприклад, зробити крок до виключення Росії з Ради безпеки ООН, чи позбавлення її права вето, або реформування цього права. Так і декларація G20 не матиме прямої дії і як себе далі поведе кожна з країн – важко сказати», – сказав він.

Водночас український дипломат наголосив, що спільне рішення за результатами саміту було надзвичайно складною роботою. Він відзначив важливу роль влади Індонезії у досягненні компромісу щодо підсумкової заяви.

«Це була надзвичайно тяжка робота. І я просто знімаю капелюха перед індонезійським головуванням, бо значною мірою завдяки йому ми змогли досягти такого компромісного результату. Це робилося у дуже засекреченому форматі: думаю, у організаторів саміту був зв'язок з головами держав, неодноразово змінювались формулювання декларації перед тим, як дійти до такого чудового консенсусного рішення. Але дійсно, ми кажемо вже про G19, тому що Росія однозначно випадала із цього процесу. Вона була неспроможною навіть на якийсь відсоток погодитись з тими формулюваннями, які були у результаті ухвалені», – сказав Василь Гамянін.

Нагадаємо, 15-16 листопада на індонезійському курортному острові Балі відбувся саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги було приділено Україні.

У своєму зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

Зеленський також у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» закликав припинити руйнівну війну Росії та окреслив ряд умов, необхідних для припинення війни. 

Група Великої двадцятки за підсумками саміту виступила зі спільною заявою, у якій засудила масовані удари Росії по території України і висловили співчуття Польщі.

Читайте також: «Зараз – історичний шанс зробити Росію без’ядерною». Підсумки G20 від посла України в Індонезії
Теги: війна Індонезія саміт великої двадцятки Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американським журналістам, які супроводжували Байдена на G20, не дозволили висвітлювати зустріч лідерів
Байден й Ердоган провели на саміті G20 неоголошену зустріч: деталі
15 листопада, 14:09
фото з відкритих джерел
Ракетні удари РФ під час саміту G20. Білий дім дав попередження Росії
15 листопада, 18:43
Представник Москви дуже оперативно забрався геть із саміту
Саміт G20: Лавров утік із Балі
15 листопада, 19:11

Політика

Вибухи на «Північних потоках»: слідчі Швеції винесли вердикт
Вибухи на «Північних потоках»: слідчі Швеції винесли вердикт
Посол в Індонезії розповів, якої важливої мети досягла Україна на саміті G20
Посол в Індонезії розповів, якої важливої мети досягла Україна на саміті G20
Ненсі Пелосі йде з посади
Ненсі Пелосі йде з посади
Нові провокації Північної Кореї: ракета впала в економічній зоні Японії
Нові провокації Північної Кореї: ракета впала в економічній зоні Японії
Агресор повинен піти з України, якщо він хоче міцного миру – Боррель
Агресор повинен піти з України, якщо він хоче міцного миру – Боррель
Члени МАГАТЕ ухвалили нову резолюцію щодо України: хто голосував проти
Члени МАГАТЕ ухвалили нову резолюцію щодо України: хто голосував проти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Арестович розповів, що Росія зробить з Україною без постачання західної зброї
94K
Блінкен пояснив, для чого Путін занурює українців у темряву
52K
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
48K
Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра
42K
Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 
22K
Оплата за газ у рублях. «Газпром» виграв арбітраж у Стокгольмі

Новини

Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Вчора, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту