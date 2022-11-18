Посол в Індонезії розповів, якої важливої мети досягла Україна на саміті G20

На учасників саміту важливий вплив мав виступ Зеленського

Посол України в Індонезії Василь Гамянін підбив підсумки саміту G-20. Він зазначив, що Україна на цьому заході досягла поставлених перед собою завдань. Про це дипломат сказав у інтерв’ю «Главкому».

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За словами Василя Галяміна, підсумкова декларація саміту G-20, якою учасники зустрічі засудили дії Росії, свідчить про те, що Україна повністю досягла мети, яку ставила перед початком заходу.

«Декларація – це просто фіксація якогось статусу-кво та напрямків. У цьому випадку чітко зафіксовано, що більшість країн «двадцятки» засуджують російську агресію проти України і вимагають від Росії звільнити окуповані території, з посиланням на резолюції ООН і так далі. У цій же декларації було зазначено, що деякі країни були незгодні із цим формулюванням, мовляв, саміт «двадцятки» – це економічна платформа, яку недоцільно політизувати. І третій пункт – треба зосередити усі зусилля, аби припинити війну.

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Тобто у плані декларації Україна абсолютно досягла своєї мети. Можливо, неідеально, бо не всі країни її погодили, але можна сказати, що це була програма максимум. «Свою роль зіграв і виступ пана Зеленського на першій сесії. Хоча логічно було б, якби спочатку з’явилася декларація, а потім пан президент дав би фактично план дій та інструментарій, що треба зробити, на яких напрямках і як. Причому цей виступ був чітким та розкладеним по поличках: лідер жодної держави не зможе заперечити, що не треба вбивати дітей, що потрібно повертати військовополонених, що не можна допустити екологічної катастрофи тощо», – зазначив посол.

Дипломат також зазначив, що реакцію лідерів країн «двадцятки» на 10 кроків Зеленського заради миру, які він озвучив у своєму виступі, наразі складно спрогнозувати.

«Як всі знають, ті ж резолюції ООН не мають далі під собою нічого, тому що Рада безпеки паралізована та неспроможна до практичних дій. Ці резолюції потрібні, але далі на їхній підставі нам треба робити щось більше. Наприклад, зробити крок до виключення Росії з Ради безпеки ООН, чи позбавлення її права вето, або реформування цього права. Так і декларація G20 не матиме прямої дії і як себе далі поведе кожна з країн – важко сказати», – сказав він.

Водночас український дипломат наголосив, що спільне рішення за результатами саміту було надзвичайно складною роботою. Він відзначив важливу роль влади Індонезії у досягненні компромісу щодо підсумкової заяви.

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«Це була надзвичайно тяжка робота. І я просто знімаю капелюха перед індонезійським головуванням, бо значною мірою завдяки йому ми змогли досягти такого компромісного результату. Це робилося у дуже засекреченому форматі: думаю, у організаторів саміту був зв'язок з головами держав, неодноразово змінювались формулювання декларації перед тим, як дійти до такого чудового консенсусного рішення. Але дійсно, ми кажемо вже про G19, тому що Росія однозначно випадала із цього процесу. Вона була неспроможною навіть на якийсь відсоток погодитись з тими формулюваннями, які були у результаті ухвалені», – сказав Василь Гамянін.

Нагадаємо, 15-16 листопада на індонезійському курортному острові Балі відбувся саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги було приділено Україні.

У своєму зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

Зеленський також у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» закликав припинити руйнівну війну Росії та окреслив ряд умов, необхідних для припинення війни.

Група Великої двадцятки за підсумками саміту виступила зі спільною заявою, у якій засудила масовані удари Росії по території України і висловили співчуття Польщі.

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