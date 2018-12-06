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    Політика

    ЗМІ: мера Полтави поновили на посаді

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    Депутати Полтавської міськради у вересні&nbsp;достроково припинили повноваження мера Олександра Мамая - ЗМІ: мера Полтави поновили на посаді
    Депутати Полтавської міськради у вересні достроково припинили повноваження мера Олександра Мамая

    Олександр Мамай заявив, що «рано чи пізно доб'ється відновлення справедливості»

    Відсторонений раніше мер Полтави Олександр Мамай поновлений на посаді.

    Про це повідомляє «Уніан» з посиланням на виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

    У ньому йдеться, що Мамай має право підписувати документи від імені юридичної особи - Полтавської міської ради.

    Водночас сам Мамай заявив виданню, що «не орієнтується на реєстри» і діє відповідно до закону.

    «Я не знаю про ситуацію з реєстром. Відстоюю свою позицію передбаченим законом способом - через суд. Правда на моєму боці, і рано чи пізно я доб'юся відновлення справедливості. Місто Полтава буде в безпеці!», - зазначив він.

    Як відомо, депутати Полтавської міської ради на позачерговій сесії 14 вересня достроково припинили повноваження мера Полтави Олександра Мамая.

    До слова, Мамай «забув» вписати у декларацію будинок, дружину та автомобілі.

    Олександр Мамай вперше був обраний міським головою Полтави у жовтні 2010 року. Він отримав підтримку 61,64% виборців (67444 голоси).

    У липні 2012 року Олександр Мамай перейшов з партії Совість України у Партію регіонів. У лютому 2014 року повідомив, що вийшов з Партії регіонів півтора року тому.

    Вдруге міським головою Полтави його обрали у жовтні-листопаді 2015 року. У другому турі виборів він отримав підтримку 62,56% виборців (53390 голосів).

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