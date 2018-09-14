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    Мера Полтави депутати відправили у відставку

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    Олександр Мамай вперше був обраний міським головою Полтави у жовтні 2010 року - Мера Полтави депутати відправили у відставку
    Олександр Мамай вперше був обраний міським головою Полтави у жовтні 2010 року

    Роботу Олександра Мамая визнано незадовільною

    Депутати Полтавської міської ради на позачерговій сесії у п'ятницю, 14 вересня, достроково повноваження мера Полтави Олександра Мамая.

    Як повідомляє місцеве видання Полтавщина, роботу Мамая визнано незадовільною. Це рішення шляхом таємного голосування підтримали 29 з 42 депутатів міськради. За проголосували усі депутати, які взяли участь у голосуванні.

    Підставами для такого рішення стали, як зазначили депутати, численні порушення Конституції та Законів України, прав і свобод громадян. Повний перелік звинувачень на адресу Мамая опубліковано на сайті Полтавщина.

    Олександр Мамай вперше був обраний міським головою Полтави у жовтні 2010 року. Він отримав підтримку 61,64% виборців (67444 голоси).

    У липні 2012 року Олександр Мамай перейшов з партії Совість України у Партію регіонів. У лютому 2014 року повідомив, що вийшов з Партії регіонів півтора року тому.

    Вдруге міським головою Полтави його обрали у жовтні-листопаді 2015 року. У другому турі виборів він отримав підтримку 62,56% виборців (53390 голосів).

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