ЗМІ: нардепа від «Слуги народу» побили на заправці під Житомиром



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Юрій Заславський – непублічний депутат та рідко з'являється перед камерами

Нардеп начебто отримав травми – садна і подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився

Біля села Зарічани Житомирського району на автозаправці «Окко» сталася бійка за участю народного депутата від партії «Слуга народу» Юрія Заславського, який у підсумку постраждав.

Про це повідомляє Житомир.info з посиланням на власні джерела в суботу, 6 червня.

Стверджується, що інцидент стався напередодні ввечері в п'ятницю. Побилися двоє чоловіків. Один з учасників бійки нібито втратив свідомість і впав на землю. На виклик на місце події виїжджала слідчо-оперативна група Житомирського райвідділу поліції.

«Постраждалим виявився народний депутат від політичної партії «Слуга народу» Юрій Заславський. Чоловік отримав травми – садна і подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання», – пише видання.

Офіційних коментарів від керівництва Нацполіції в Житомирській області та самого Заславського поки немає.

Заславський – підприємець з Хмельниччини. Він непублічний депутат та рідко з'являється перед камерами.

До слова, у Києві спортивний функціонер влаштував бійку з ветераном АТО.