«У мене немає ноги»: у Чернігові водій маршрутки висадив інваліда АТО і поплатився за це



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Ветеран АТО вирішив «провчити» водія кулаками Скріншот з відео

Водій намагався виправдатися тим, що теж «був в Багдаді», а ветеран, мовляв, не так як треба попросив його про безкоштовний проїзд

У Чернігові водій маршрутки відмовив у безкоштовному проїзді учаснику АТО, який втратив ногу під час бойових дій на Донбасі. Наступного дня чоловік знайшов водія та вирішив його «провчити» кулаками.

Про інцидент на днях повідомив друг військового Олександр Тарнавський.

«Моєму товаришу Владислав Шатило, який втратив на війні ногу, відмовили в безкоштовному проїзді, що гарантований законом. Окрім того, водій почав принижувати Владислава при пасажирах і розмахувати своїм посвідченням учасника бойових дій в Іраку. Сьогодні ми приїхали на кінцеву зупинку, щоб дізнатись наскільки людяним він вважає свій вчинок.

Все закінчилось невдалою спробою водія поговорити з Владиславом по-чоловічому. «Бесіда» відбувалась виключно між водієм та хлопцем з протезом, ніхто сторонній не втручався. Вже після припинення зйомки, водій вибіг напівоголений і почав кричати нецензурну лайку, за яку відповісти не зміг. Зрештою втік в невідомому напрямку, залишивши автобус відчиненим», - розповів Тарнавський у себе на Facebook.

«Окремо хочу подякувати міській владі, що всупереч закону відмінила пільговий проїзд», - наголосив він.

Тарнавський навів відео бесіди з водієм, під час якої той намагався виправдатися тим, що теж «був в Багдаді», а ветеран, мовляв, не так як треба попросив його про безкоштовний проїзд.

При цьому Шатило продемонстрував йому свій протез й зазначив: «У мене немає ноги. А ви не зрозуміли мене. Учора нахабно вигнали з маршрутки».

Як уточнив у себе в Тelegram засновник й перший командир добровольчого полку «Азов» Андрій Білецький, Шатило був бійцем-азовцем. Мав позивний Шаті.

«Будьте певні, якщо покидьок так ставиться до ветерана, який може постояти за себе, то ще нахабніше він веде себе зі слабкими. Наприклад, вагітними жінками, пенсіонерами», - Білецький.

«Азовцю Шаті – повага, неадекватним маршрутникам - пам‘ятка», - підсумував він.

Раніше в Умані водію маршрутки, який висадив дітей полеглого Героя, влаштували «похід» на цвинтар.