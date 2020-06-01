У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною (відео)



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Конфлікт стався на бульварі Лесі Українки Фото: скріншот відео

Дві групи невідомих осіб влаштували розбірки

У ніч на 31 травня на столичному Печерську сталася бійка зі стріляниною.

Надзвичайна ситуація виникла на перетині бульвару Лесі Українки і вулиці Генерала Алмазова. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Близько двох десятків невідомих осіб влаштували бійку, під час якої один із учасників конфлікту дістав зброю і почав стріляти.

Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку.

Станом на 31 травня працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до стрілянини. 12 фігурантам суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.



