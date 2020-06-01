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    У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною (відео)

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    Конфлікт стався на бульварі Лесі Українки - У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною (відео)
    Конфлікт стався на бульварі Лесі Українки
    Фото: скріншот відео

    Дві групи невідомих осіб влаштували розбірки

    У ніч на 31 травня на столичному Печерську сталася бійка зі стріляниною.

    Надзвичайна ситуація виникла на перетині бульвару Лесі Українки і вулиці Генерала Алмазова. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Близько двох десятків невідомих осіб влаштували бійку, під час якої один із учасників конфлікту дістав зброю і почав стріляти.

     

    Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку.

    Станом на 31 травня працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до стрілянини. 12 фігурантам суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.


    Київ кримінал бійка стрілянина надзвичайна ситуація
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