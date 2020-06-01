У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною (відео)
Конфлікт стався на бульварі Лесі Українки
Фото: скріншот відео
Дві групи невідомих осіб влаштували розбірки
У ніч на 31 травня на столичному Печерську сталася бійка зі стріляниною.
Надзвичайна ситуація виникла на перетині бульвару Лесі Українки і вулиці Генерала Алмазова. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Близько двох десятків невідомих осіб влаштували бійку, під час якої один із учасників конфлікту дістав зброю і почав стріляти.
Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку.
Станом на 31 травня працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до стрілянини. 12 фігурантам суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.